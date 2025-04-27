Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ASAHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Louis 3 Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Tiếp nhận nguồn data từ công ty và tìm kiếm thêm nguồn khách hàng tiềm năng phát triển khách hàng mới.

Chăm sóc, xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, giải quyết các vấn đề khiếu nại, thắc mắc của khách.

Tìm hiểu, nghiên cứu sản phẩm, thúc đẩy sản lượng cho công ty

Thực hiện các công việc khác được cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ASAHI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật, thâm niên,...

Được đóng BHXH, du lịch, teambuilding và nghỉ lễ theo quy định.

Môi trường làm việc hiện đại trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, khả năng thăng tiến rộng mở, ổn định lâu dài.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ASAHI

