Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ASAHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ASAHI
Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Louis 3 Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh
Tiếp nhận nguồn data từ công ty và tìm kiếm thêm nguồn khách hàng tiềm năng phát triển khách hàng mới.
Chăm sóc, xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, giải quyết các vấn đề khiếu nại, thắc mắc của khách.
Tìm hiểu, nghiên cứu sản phẩm, thúc đẩy sản lượng cho công ty
Thực hiện các công việc khác được cấp trên yêu cầu
Yêu Cầu Công Việc
Quyền Lợi
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật, thâm niên,...
Được đóng BHXH, du lịch, teambuilding và nghỉ lễ theo quy định.
Môi trường làm việc hiện đại trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, khả năng thăng tiến rộng mở, ổn định lâu dài.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
