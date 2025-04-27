Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Technosoft, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng là các trường học, trung tâm ngoại ngữ, tổ chức giáo dục công lập và tư thục.

Giới thiệu và tư vấn các giải pháp giáo trình phù hợp với nhu cầu giảng dạy của từng đơn vị.

Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi đơn hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng tài liệu, cập nhật thông tin về sản phẩm mới.

Phối hợp với đội ngũ marketing để tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu giáo trình.

Thời gian làm việc: 8:00-17:00, từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu thị trường:

Có kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực sales, ưu tiên ngành giáo dục hoặc xuất bản giáo dục.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Nhiệt tình, chủ động, có tinh thần làm việc độc lập lẫn làm việc nhóm và chịu được áp lực doanh số.

Am hiểu sâu rộng về các phương pháp giảng dạy, chương trình đào tạo và xu hướng giáo dục mới.

Kiến thức, kĩ năng về sản phẩm tốt:

Trình độ tiếng Anh B2 trở lên.

Sử dụng nhiều thiết bị, phần mềm thành thạo và hiểu biết tương đối về công nghệ thông tin.

Thực sự yêu nghề:

Đam mê giáo dục, luôn tìm kiếm những phương pháp và ý tưởng mới để nâng cao chất lượng dạy và học cho khách hàng.

Thích các thách thức trong việc đổi mới giáo dục với công nghệ.

Sẵn sàng di chuyển đi công tác tỉnh liên tục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng: tháng 13 và các khen thưởng khác: Đặc biệt + sáng kiến + Dự án + lợi tức/cổ phần

Chế độ nghỉ phép hàng năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước. (tối thiểu 12 ngày nghỉ phép + 01 ngày nghỉ sinh nhật cá nhân hưởng nguyên lương/năm áp dụng sau thử việc).

Tham gia các hoạt động văn hóa, Teambuilding, nghỉ mát hàng năm tại Công ty.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.

Được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng mềm do Công ty tổ chức hoặc các khóa học phát triển khả năng lãnh đạo, đào tạo quản lý cấp trung bên ngoài.

Tổ chức công đoàn: chăm sóc sức khỏe, ốm đau, hiếu hỉ

Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, nhiều thử thách, thường xuyên được đào tạo, học hỏi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

