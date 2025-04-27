Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Salemall làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Salemall làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ Phần Salemall
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Công ty Cổ Phần Salemall

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Salemall

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tìm hiểu về sản phẩm: Salekit - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh & Fchat - AI Chatbot
Data từ 02 nguồn: data từ BP marketing cung cấp & data do sale chủ động tìm kiếm qua các kênh online/offline
Liên hệ khách hàng để tư vấn => demo => đàm phán chốt hợp đồng hoặc gia hạn hợp đồng
Phối hợp với cskh để hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí tương đương hoặc ở vị trí telesales
Khả năng tư vấn, đàm phán tốt
Có mong muốn phát triển & thăng tiến
Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty Cổ Phần Salemall Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương & pc: 7.000.000đ - 10.000.000đ/ tháng + thưởng 20% (thu nhập cạnh tranh)
Ăn trưa miễn phí tại canteen công ty
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên unica
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h30-17h30, Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Salemall

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Salemall

Công ty Cổ Phần Salemall

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 247, đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

