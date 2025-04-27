Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Salemall làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tìm hiểu về sản phẩm: Salekit - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh & Fchat - AI Chatbot

Data từ 02 nguồn: data từ BP marketing cung cấp & data do sale chủ động tìm kiếm qua các kênh online/offline

Liên hệ khách hàng để tư vấn => demo => đàm phán chốt hợp đồng hoặc gia hạn hợp đồng

Phối hợp với cskh để hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí tương đương hoặc ở vị trí telesales

Khả năng tư vấn, đàm phán tốt

Có mong muốn phát triển & thăng tiến

Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty Cổ Phần Salemall Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương & pc: 7.000.000đ - 10.000.000đ/ tháng + thưởng 20% (thu nhập cạnh tranh)

Ăn trưa miễn phí tại canteen công ty

Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm

Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên

Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng

Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế

Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên unica

Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Thời gian làm việc: 8h30-17h30, Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Salemall

