Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

• Tư vấn, bán tour du lịch, hỗ trợ khách làm visa, hộ chiếu.

• Thiết kế tour mới theo yêu cầu khách hàng.

• Hỗ trợ điều hành tour, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

• Khảo sát đối thủ và đề xuất chương trình tour thu hút khách.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Du lịch, Marketing, QTKD... hoặc liên quan.

• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm sale tour nội địa & outbound.

• Năng động, cẩn thận, giao tiếp tốt, hiểu tâm lý khách hàng.

• Am hiểu sản phẩm du lịch và có kỹ năng đàm phán.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

• BHXH theo mức 5.310.000đ sau 2 tháng thử việc.

• Thưởng Tết theo kết quả kinh doanh.

• Hỗ trợ ăn trưa tại canteen.

• Được đào tạo và cung cấp data tiềm năng.

• Nghỉ phép năm 12 ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

