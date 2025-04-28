Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin học An Phát Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 272 Nguyễn Lân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn, bán hàng Laptop, PC, Linh kiện máy tính, Thiết bị mạng, Thiết bị văn phòng,...

Duy trì, mở rộng, chăm sóc khách hàng và triển khai thực hiện các mục tiêu kinh doanh,

Thực hiện quy trình ký kết hợp đồng, theo dõi và kiểm soát hợp đồng,

Theo sát công nợ (nếu có),

Tiếp nhận các phản hồi khách hàng về chất lượng hàng, tình trạng giao hàng, đổi trả xử lý hoặc báo cáo đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh,

Thực hiện các công việc khác từ Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam Nữ, dưới 40 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm bán hàng sản phẩm IT, ưu tiên làm việc tại các đơn vị bán hàng phân phối

Có kiến thức, hiểu biết các sản phẩm máy tính, PC, công nghệ...

Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel,...

Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt

Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin học An Phát Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh không giới hạn theo năng lực ( từ 10.000.000 – 20.000.000)

Môi trường làm việc thân thiện và vui vẻ

Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc

Chế độ đãi ngộ đầy đủ: Tháng lương thứ 13,BHYT, BHXH, thưởng KPI, du lịch, teambuilding hàng năm.

Làm việc với các thương hiệu công nghệ hàng đầu và tham gia các sự kiện IT lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin học An Phát Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin