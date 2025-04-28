Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc từ 10h00 – 19h30 (bao gồm nghỉ trưa 1.5 tiếng)

Làm việc tại showroom (cố định)

Nghỉ 2 ngày/tháng (thỏa thuận ngày nghỉ)

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm sứ cao cấp cho khách hàng tại showroom và qua điện thoại, Zalo, Facebook, TMĐT.

Chăm sóc khách hàng: tiếp nhận nhu cầu, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, giải đáp thắc mắc.

Đóng gói, bàn giao đơn hàng cho bộ phận giao nhận hoặc khách đến lấy trực tiếp.

Quản lý, trưng bày hàng hóa tại showroom theo tiêu chuẩn hình ảnh công ty.

Thực hiện các công việc bán hàng khác theo yêu cầu quản lý (kiểm kê hàng hóa, hỗ trợ các sự kiện nếu có).

Báo cáo doanh thu, phản hồi khách hàng cuối ngày.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.

Nắm vững kỹ năng bán hàng cơ bản.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Khả năng làm việc nhanh nhẹn, năng động và hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ.

Kỹ năng sử dụng Zalo, Facebook, máy tính văn phòng cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh và hấp dẫn.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Thưởng lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG GIA

