Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CTT7
- 1 khu đô thị Him Lam Vạn Phúc (đường Tố Hữu kéo dài), Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và xử lý thông tin của khách hàng được giao và phát triển khách hàng mới.
Thực hiện báo giá, xử lý và chốt đơn hàng.
Chốt hợp đồng với khách hàng, lên đơn bán hàng.
Hỗ trợ khách hàng sau bán hàng (Tiếp nhận thông tin: Khiếu nại, bảo hành,...).
Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng.
Thực hiện các đề xuất nhập, gỡ, giữ hàng...trên phần mềm.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kỹ thuật,...
Có từ 01 năm kinh nghiệm kinh doanh ở bất kỳ ngành nghề
Có khả năng giải quyết công việc độc lập
Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán tốt
Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thỏa thuận lương cứng từ 8 – 16 triệu/tháng + Hoa hồng hấp dẫn
Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Thưởng hiệu suất cuối năm, Lương tháng 13, quà Tết, thưởng các dịp lễ khác
Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ
Xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Chế độ du lịch, nghỉ mát 2 - 3 đợt/ năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
Hỗ trợ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
