Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 65 Trịnh Công Sơn, Nhật Tân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Phối hợp xây dựng kế hoạch công tác cho bộ phận kinh doanh, theo dõi tiến độ thực hiện của kế hoạch;

Soạn thảo và quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của phòng kinh doanh;

Đầu mối tiếp nhận thông tin phản hồi, tư vấn, hỗ trợ, giải quyết khiếu nại và chăm sóc khách hàng;

Tổng hợp, phân tích dữ liệu khách hàng;

Hỗ trợ các hoạt động marketing;

Báo cáo về công việc định kỳ hàng tuần, hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu;

Các công việc khác theo sự phân công của người cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ , tuổi từ 23 - 35 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, ngoại ngữ và các ngành khác liên quan;

Có kinh nghiệm là 1 lợi thế,

Thành thạo Tiếng Nhật (từ N2 trở lên);

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tổng hợp dữ liệu, phân tích thông tin tốt;

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt và chịu áp lực công việc cao;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương upto 18tr (hoặc thỏa thuận trong buổi phỏng vấn);

23 ngày nghỉ có lương (12 ngày phép/năm, 11 ngày nghỉ lễ theo Luật);

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Tham gia team building, du lịch hàng năm;

Thưởng Lễ, Tết… và các chế độ phúc lợi khác: Sinh nhật, ốm đau/tai nạn (nằm viện), cưới xin, sinh con. Phúc lợi dành cho người thân CBNV (tứ thân phụ mẫu; vợ hoặc chồng; con đẻ), trung thu, 01/6, 2/9, Noel...;

Hưởng chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.