Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Minh Thành Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: theo quy chế công ty và sự phân công của Ban Giám Đốc. Du lịch, teambuilding hàng năm. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật hiện hành Nghỉ phép, nghĩ Lễ theo quy định của Luật lao động. Thưởng lễ 30/04 - 01/05, 02/09, tết Dương, tết Âm, lương tháng thứ 13., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm, dịch vụ của công ty. Tìm kiếm khách hàng, tư vấn và kinh doanh các thiết bị, giải pháp quan trắc môi trường tự động.

Phối hợp với các phòng ban chuẩn bị thuyết minh kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ cần thiết phục vụ trong quá trình đàm phán dự án.

Báo cáo lên các cấp Quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng. Gặp gỡ trao đổi trực tiếp với khách hàng và báo cáo lại nội dung tiếp nhận được tới Quản lý.

Trực tiếp phối hợp với các Bộ phận/Phòng ban và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng. Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng liên quan đến dự án đang phụ trách.

Chăm sóc khách hàng sau bán, duy trì mối quan hệ với các khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận, Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên nghành Kỹ thuật môi trường, cơ điện tử, tự động hoá, có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự.

Có khả năng giao tiếp, trao đổi công việc bằng tiếng Anh.

Có tính cách chủ động trong công việc và khả năng làm việc đội nhóm.

Có khả năng đi công tác thường xuyên, ưu tiên ứng viên biết lái xe ô tô.

Tại Công ty TNHH Minh Thành Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 13 - 18 triệu VND

Lương cứng: 9 - 11 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minh Thành Group

