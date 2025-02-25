Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8h00 - 17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 6, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Quản lý, chăm sóc khách hàng đại lý hiện tại và phát triển khách hàng mới của các nhãn Apple, Nokia, Vivo, Toshiba, Anker, Honor, TCL

- Hoàn thành các chỉ tiêu KPI và doanh số được giao tháng/quý.

- Nghiên cứu đánh giá thị trường & đối thủ cạnh tranh báo cáo định kỳ cho quản lý trực tiếp.

- Xây dựng kế hoạch bán hàng của cá nhân hàng tuần, triển khai nhanh chóng chính xác kịp thời chính sách bán hàng đến khách hàng mục tiêu.

- Theo dõi công nợ bán hàng và thu hồi công nợ đúng hạn.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: Đại học trở lên, chuyên ngành; QTKD, CNTT, ĐTVT.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về sale các thiết bị IT, điện thoại, điện máy.

-

- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và thuyết phục khách hàng.

- Nhiệt huyết, chủ động trong công việc, có khả năng tương tác độc lập, điều phối, phối hợp để triển khai công việc.

- Ưu tiên nhân sự thành thạo Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin