Tuyển Nhân viên kinh doanh TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đan Mạch, Italia, Anh, Úc, New Zealand, Mĩ, Nhật Bản, Singapore…, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng:
Sử dụng các kênh thông tin như mạng xã hội, email marketing, quảng cáo trực tuyến và trực tiếp để xác định và tiếp cận khách hàng có nhu cầu về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Tham gia các sự kiện, hội chợ, triển lãm để mở rộng mạng lưới khách hàng.
2. Giới thiệu và tư vấn sản phẩm/dịch vụ:
Hiểu rõ về tính năng, ưu điểm và lợi ích của sản phẩm/dịch vụ để tư vấn phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết, giúp khách hàng hiểu rõ và tin tưởng vào sản phẩm/dịch vụ.
3. Đàm phán và chốt hợp đồng:
Thương lượng về giá cả, điều khoản và điều kiện hợp đồng để đạt được thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.
Hoàn thiện các thủ tục ký kết hợp đồng và đảm bảo việc thực hiện đúng cam kết.
4. Chăm sóc khách hàng sau bán hàng:
Duy trì liên lạc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
Tiếp nhận phản hồi, giải quyết khiếu nại và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ.
5. Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh:
Thu thập thông tin về xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng và hoạt động của đối thủ để đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.
6. Báo cáo và lập kế hoạch kinh doanh:
Theo dõi doanh số, lập báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh.
Đề xuất và triển khai các kế hoạch bán hàng nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.
Kiến thức/Kỹ năng/Năng lực
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm hỗ trợ kinh doanh.
Kĩ năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt, quản lí thời gian hiệu quả, nhiệt tình, cẩn thận.
Trách nhiệm, trung thực, siêng năng, năng động, cầu tiến.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel và Powerpoint.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục - đặc biệt là Mầm non
Yêu cầu khác
Hỗ trợ các công việc khác trong nhà trường khi được điều động.

Tại TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 35 phố Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

