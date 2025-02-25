Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PAC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PAC Việt Nam
- Hà Nội: Tòa T608, KĐT Cổ Nhuế
- Nam Cường, Phố Tôn Quang Phiệt, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 400 - 800 USD
NHIỆM VỤ CHÍNH:
• Tìm kiếm khách hàng mới và triển khai bán các sản phẩm Công ty đang cung cấp.
• Nhận yêu cầu từ phòng marketing và xử lý tới khách hàng
• Duy trì bán hàng cho các khách hàng hiện tại.
• Thúc đẩy doanh số bán hàng cho cả Khách hàng cũ và mới.
• Tìm hiểu tính năng của sản phẩm để giới thiệu và tư vấn cho khách hàng.
• Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tìm các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
• Chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề liên quan tới sản phẩm và dịch vụ (nếu có).
• Chủ động lập kế hoạch làm việc và đi thăm khách hàng.
• Thu hồi công nợ khách hàng.
• Thực hiện báo cáo tuần : khách hàng, dự báo, đặt hàng, đối thủ…
• Báo cáo trực tiếp cho Trưởng Bộ phận.
• Trao đổi cụ thể thêm khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 400 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PAC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PAC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
