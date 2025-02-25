Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PAC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PAC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PAC Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PAC Việt Nam

Mức lương
400 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa T608, KĐT Cổ Nhuế

- Nam Cường, Phố Tôn Quang Phiệt, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 400 - 800 USD

NHIỆM VỤ CHÍNH:
• Tìm kiếm khách hàng mới và triển khai bán các sản phẩm Công ty đang cung cấp.
• Nhận yêu cầu từ phòng marketing và xử lý tới khách hàng
• Duy trì bán hàng cho các khách hàng hiện tại.
• Thúc đẩy doanh số bán hàng cho cả Khách hàng cũ và mới.
• Tìm hiểu tính năng của sản phẩm để giới thiệu và tư vấn cho khách hàng.
• Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tìm các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
• Chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề liên quan tới sản phẩm và dịch vụ (nếu có).
• Chủ động lập kế hoạch làm việc và đi thăm khách hàng.
• Thu hồi công nợ khách hàng.
• Thực hiện báo cáo tuần : khách hàng, dự báo, đặt hàng, đối thủ…
• Báo cáo trực tiếp cho Trưởng Bộ phận.
• Trao đổi cụ thể thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 400 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CHUNG:

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PAC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PAC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PAC Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PAC Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tháp B, Toà T608, KĐT Cổ Nhuế-Nam Cường, Phố Tôn Quang Phiệt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

