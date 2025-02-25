Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PAC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD

NHIỆM VỤ CHÍNH:

• Tìm kiếm khách hàng mới và triển khai bán các sản phẩm Công ty đang cung cấp.

• Nhận yêu cầu từ phòng marketing và xử lý tới khách hàng

• Duy trì bán hàng cho các khách hàng hiện tại.

• Thúc đẩy doanh số bán hàng cho cả Khách hàng cũ và mới.

• Tìm hiểu tính năng của sản phẩm để giới thiệu và tư vấn cho khách hàng.

• Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tìm các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

• Chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề liên quan tới sản phẩm và dịch vụ (nếu có).

• Chủ động lập kế hoạch làm việc và đi thăm khách hàng.

• Thu hồi công nợ khách hàng.

• Thực hiện báo cáo tuần : khách hàng, dự báo, đặt hàng, đối thủ…

• Báo cáo trực tiếp cho Trưởng Bộ phận.

• Trao đổi cụ thể thêm khi phỏng vấn.