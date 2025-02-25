Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, 8/3, 20

- 10, chế độ con nhỏ ngày 1/6 và trung thu ..., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác, khách hàng
Tư vấn/Báo giá cho KH về giải pháp công nghệ về các hệ thống Server, Network, Datacenter; Hệ thống điện nhẹ, Camera, UPS, thiết bị tường lửa ...
Sản phẩm: switch, router, firewall, máy chủ, camera ... của các hãng như Cisco, Palo Alto, Aruba, Juniper, Linksys, Dlink, Fortinet, ....
Sản phẩm:
Báo cáo tiến độ dự án, kết quả làm việc với đối tác, đề xuất giải pháp thúc đẩy.
Triển khai, điều phối dự án và các bên liên quan trong nội bộ công ty nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của phụ trách.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Trung cấp trở lên
Trình độ học vấn:
Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (Excel, word,Outlook, CRM ...)
Trình độ tin học:
)
Kiến thức: Kinh doanh, Thương mại, Marketing, Xã hội tổng hợp
Kiến thức:
Kỹ năng sẵn có: Giao tiếp, Đàm phán, nhạy bén, quản trị cảm xúc, có tư duy về lập kế hoạch công việc.
Kỹ năng sẵn có:
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng ở vị trí tương đương, ưu tiên về lĩnh vực tương đương
Kinh nghiệm:

Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 50 triệu VND
Lương cứng: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 603 - Tòa nhà FS, 47 Đường Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

