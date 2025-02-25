Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, 8/3, 20 - 10, chế độ con nhỏ ngày 1/6 và trung thu ..., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác, khách hàng

Tư vấn/Báo giá cho KH về giải pháp công nghệ về các hệ thống Server, Network, Datacenter; Hệ thống điện nhẹ, Camera, UPS, thiết bị tường lửa ...

Sản phẩm: switch, router, firewall, máy chủ, camera ... của các hãng như Cisco, Palo Alto, Aruba, Juniper, Linksys, Dlink, Fortinet, ....

Báo cáo tiến độ dự án, kết quả làm việc với đối tác, đề xuất giải pháp thúc đẩy.

Triển khai, điều phối dự án và các bên liên quan trong nội bộ công ty nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của phụ trách.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Trung cấp trở lên

Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (Excel, word,Outlook, CRM ...)

Kiến thức: Kinh doanh, Thương mại, Marketing, Xã hội tổng hợp

Kỹ năng sẵn có: Giao tiếp, Đàm phán, nhạy bén, quản trị cảm xúc, có tư duy về lập kế hoạch công việc.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng ở vị trí tương đương, ưu tiên về lĩnh vực tương đương

Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 50 triệu VND

Lương cứng: 7 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số

