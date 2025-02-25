Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần QTEK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ăn trưa, điện thoại, xăng xe. - Được đóng BHXH. - Được đi du lịch nghỉ mát hàng năm theo quy định của công ty. - Được hưởng chế độ chăm sóc ốm đau, tổ chức sinh nhật theo quy định của công ty. - Thưởng lễ, tết, thưởng quý/năm. - Được công ty hỗ trợ học tập và phát triển bản thân. - Sống và làm việc trong môi trường tích cực, vui vẻ, luôn giúp đỡ và cầu tiến. - Được trao cơ hội, thử thách và vinh danh, ghi nhận xứng đáng. - Chế độ nghỉ phép linh hoạt đảm bảo cân bằng công việc và cuộc sống cá nh, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nắm vững sản phẩm của Công ty, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Nắm bắt thông tin về các dự án, gói thầu liên quan đến sản phẩm của khách hàng để triển khai kịp thời, hiệu quả.

- Phát triển quan hệ thân thiết với khách hàng, thường xuyên liên lạc, tương tác.

- Tiếp nhận yêu cầu báo giá từ khách hàng, kiểm tra thông tin phối hợp cùng bộ phận Mua hàng để xây dựng báo giá.

- Lập hồ sơ dự thầu, bảng chào thương mại và kỹ thuật, đàm phán các điều khoản, nội dung, triển khai và thực hiện hợp đồng.

- Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu gửi khách hàng. Xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng hàng hoá, bảo hành.

- Thu thập, cập nhật thông tin thị trường và các đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, độ tuổi: 25 – 40 tuổi.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Sales.

Thành thạo tin học văn phòng: Words, Excel, Power Point.

Có khả năng giao tiếp tốt, biết cách tạo dựng và phát triển quan hệ.

Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian, quản lý công việc, làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực.

Có khả năng triển khai các chương trình mua hàng theo dự án và xử lý nhiều đơn hàng khác nhau trong cùng thời điểm.

Có tư duy sáng tạo và cải tiến trong công việc.

Chính xác và tỉ mỉ, chi tiết.

Tại Công ty cổ phần QTEK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần QTEK Việt Nam

