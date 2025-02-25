Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Từ 8h - 17h30, từ thứ 2 đến thứ 7. - Bao ăn trưa tại công ty - Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép và các chế độ khác theo quy định - Thưởng lễ, tết, tháng 13, sinh nhật, thưởng cuối năm. - Du lịch hàng năm cùng công ty, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Xây dựng kế hoạch, phương án bán hàng trên các nền tảng online (chủ yếu qua các trang mạng xã hội: Facebook, Zalo, Tiktok, …)

- Tiếp nhận data khách hàng, giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng mua và sử dụng sản phẩm của Công ty.

- Trực tiếp soạn thảo, thực hiện giao kết hợp đồng với khách hàng. Đồng thời, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ đến khi khách hàng hoàn thành thanh toán hết và kết thúc đơn hàng.

- Tiếp nhận và giải quyết những khiếu nại/ phản ánh của khách hàng về chất lượng sản phẩm hoặc về thời gian giao hàng, … đảm bảo khách hàng hài lòng, tin cậy theo đúng quy trình.

- Báo cáo kịp thời lên cấp trên, GĐ về nhu cầu và các vấn đề/ mối quan tâm của khách hàng đối với những vấn đề cần có sự hỗ trợ.

- Tổng hợp và báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp.

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu và theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam. Tuổi: 25 – 35 tuổi

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel), và các thiết bị văn phòng (máy tính, máy in)

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên

- Có thể đi công tác khi cần.

- Nhiệt tình, năng động, chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm.

- Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình tốt.

- Có thể làm việc độc lập và chịu được áp lực trong công việc.

- Yêu thích công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT

