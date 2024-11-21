Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN VÀ BAO BÌ WARTON VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Nhà xưởng A8, đường 21A, KCN Visip , xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Tiên Du

Mô Tả Công Việc Kinh doanh bao bì

-Theo dõi, lập kế hoạch giao hàng, đảm bảo đáp ứng kế hoạch sản xuất của khách hàng

- Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận thực hiện đơn hàng, đảm bảo kế hoạch giao hàng

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Tiếng trung 4 kỹ năng từ HSK4

- Chấp nhận SV mới ra trường

- Có tinh thần cầu tiến, nhanh nhẹn, nghe theo sự sắp xếp của chủ quản

- Có thể tăng ca theo yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN VÀ BAO BÌ WARTON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận cao

Ngày 8 hàng tháng có quà phúc lợi trị giá 150k-300k

Bữa trưa 35k ( không ăn có thể đổi lấy sữa)

Du lịch 1 năm 1 lần, kỷ niệm thành lập công ty

Tiệc tất niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN VÀ BAO BÌ WARTON VIỆT NAM

