Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN VÀ BAO BÌ WARTON VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh bao bì Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN VÀ BAO BÌ WARTON VIỆT NAM
Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Nhà xưởng A8, đường 21A, KCN Visip , xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Tiên Du
Mô Tả Công Việc Kinh doanh bao bì Với Mức Lương Đến 15 Triệu
-Theo dõi, lập kế hoạch giao hàng, đảm bảo đáp ứng kế hoạch sản xuất của khách hàng
- Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận thực hiện đơn hàng, đảm bảo kế hoạch giao hàng
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng trung 4 kỹ năng từ HSK4
- Chấp nhận SV mới ra trường
- Có tinh thần cầu tiến, nhanh nhẹn, nghe theo sự sắp xếp của chủ quản
- Có thể tăng ca theo yêu cầu công việc
- Chấp nhận SV mới ra trường
- Có tinh thần cầu tiến, nhanh nhẹn, nghe theo sự sắp xếp của chủ quản
- Có thể tăng ca theo yêu cầu công việc
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN VÀ BAO BÌ WARTON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận cao
Ngày 8 hàng tháng có quà phúc lợi trị giá 150k-300k
Bữa trưa 35k ( không ăn có thể đổi lấy sữa)
Du lịch 1 năm 1 lần, kỷ niệm thành lập công ty
Tiệc tất niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN VÀ BAO BÌ WARTON VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
