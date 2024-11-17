Tuyển Kinh doanh bao bì Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà IMC - Số 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh bao bì Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

.Theo dõi , chăm sóc khách hàng được phân công, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới

2.Ghi nhận đặt hàng của khách hàng qua điện thoại hoạc Fax, , ghi yên cầu giao hàng và chuyển qua bộ phận làm phiếu bán hàng và hợp đồng trên máy vi tính nhanh chóng , kịp thời và chính xác

3.Cung cấp báo giá cho khách hàng khi có thay đổi hoặc khi được yêu cầu

4.Theo dõi tiến độ giao hàng cho khách hàng để kịp thời xử lý

5. Bào mật thông tin về công việc mình phụ trách và cả thông tin của Công ty

6.Cập nhật kịp thời các thông tin liên quan đến công việc mình phụ trách.

7.Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám sát kinh doanh , Trưởng phòng kinh doanh

8. Ngoài trách nhiệm được quy định trong tài liệu này trách nhiệm của nhân viên bán hàng còn được quy định cụ thể trong các tài liệu nội bộ khác theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14000

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nam -nữ

Bàng cấp : Trung cấp trở lên

Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh

Có kinh nghiệm 1 năm ở lĩnh vực bao bì

Biết tiếng Anh.

Tại Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ của luật lao động

Tham gia BHXH, BHYT

Hằng năm được đi du lịch

Tiền thưởng tháng 13 và các khoản thưởng khác ( nếu có)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin