Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA

Kinh doanh bao bì

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh bao bì Tại CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: B01.04 Saigon Gateway,702 Xa Lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, TP, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh bao bì Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng mới, khai thác, mở rộng thị trường.
Nắm bắt tình hình thị trường để thông tin và đề xuất kế hoạch kinh doanh phù hợp.
Quản lý và theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng.
Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng.
Có kiến thức tốt về sản phẩm, phối hợp với bộ phận hỗ trợ tư vấn khách hàng.
Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thanh toán của khách hàng.
Lập kế hoạch bán hàng tháng/quý/năm.
Thực hiện một số công việc chuyên môn khác được giao bởi cấp quản lý trực tiếp hoặc Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các ngành ngoại thương, thương mại, kinh tế, hóa học...
Chỉ tuyển Nữ.
Biết tiếng Anh hoặc Tiếng Trung là một lợi thế.
Kinh nghiệm: 01 năm trở lên
Năng động, chịu khó, kiên trì, độc lập.
Kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng đàm phán khách hàng.
Sử dụng thành thạo Word, Excel, Email, Internet.

Tại CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương bao gồm: Lương cơ bản (8 -12 triệu/tháng) + hoa hồng, có thể thỏa thuận theo năng lực
Lương tháng 13, Lễ, Tết.
Ngày nghỉ: theo Luật lao động.
Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.
Du lịch hoặc team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA

CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: B01.04 SaigonGateway, 702 Xa Lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

