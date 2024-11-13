Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: B01.04 Saigon Gateway,702 Xa Lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, TP, Thủ Đức

Kinh doanh bao bì

Tìm kiếm khách hàng mới, khai thác, mở rộng thị trường.

Nắm bắt tình hình thị trường để thông tin và đề xuất kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Quản lý và theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng.

Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng.

Có kiến thức tốt về sản phẩm, phối hợp với bộ phận hỗ trợ tư vấn khách hàng.

Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thanh toán của khách hàng.

Lập kế hoạch bán hàng tháng/quý/năm.

Thực hiện một số công việc chuyên môn khác được giao bởi cấp quản lý trực tiếp hoặc Ban lãnh đạo Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các ngành ngoại thương, thương mại, kinh tế, hóa học...

Chỉ tuyển Nữ.

Biết tiếng Anh hoặc Tiếng Trung là một lợi thế.

Kinh nghiệm: 01 năm trở lên

Năng động, chịu khó, kiên trì, độc lập.

Kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng đàm phán khách hàng.

Sử dụng thành thạo Word, Excel, Email, Internet.

Tại CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương bao gồm: Lương cơ bản (8 -12 triệu/tháng) + hoa hồng, có thể thỏa thuận theo năng lực

Lương tháng 13, Lễ, Tết.

Ngày nghỉ: theo Luật lao động.

Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.

Du lịch hoặc team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

