Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 268 Đường số 8 - Bình Hưng Hòa - Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh bao bì

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực in ấn, xuất bản, bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), thương mại điện tử.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ với khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.

Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng tiêu dùng để đề xuất các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh bao bì hoặc các lĩnh vực liên quan (in ấn, xuất bản, bán lẻ, FMCG, thương mại điện tử, sản xuất).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tinh thần trách nhiệm và trung thực.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE

