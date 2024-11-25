Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Kinh doanh bao bì

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh bao bì Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 268 Đường số 8

- Bình Hưng Hòa

- Bình Tân

- Tp. Hồ Chí Minh, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh bao bì Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực in ấn, xuất bản, bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), thương mại điện tử.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ với khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.
Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng tiêu dùng để đề xuất các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh bao bì hoặc các lĩnh vực liên quan (in ấn, xuất bản, bán lẻ, FMCG, thương mại điện tử, sản xuất).
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Tinh thần trách nhiệm và trung thực.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.
Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE

CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 268 - 270 Đường số 8 - Phường Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

