Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh bao bì Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG
Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 53 HÀ THỊ ĐÁT, PHƯỜNG TÂN SƠN NHÌ, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kinh doanh bao bì Với Mức Lương Từ 9 Triệu
- Chăm sóc khách hàng cũ
- Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị trường để mở rộng quy mô cho công ty
- Kinh doanh các sản phẩm về in ấn, bao bì, giấy dcan
- Quản lý, chăm sóc và giữ mối liên lạc thường xuyên các khách hàng mình phụ trách, hổ trợ giải quyết những vướng mắc của khách hàng
- Hàng tuần báo cáo công việc kinh doanh, thông tin khách hàng cho ban giám đốc
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học trở lên đối với tất cả ứng viên có kinh nghiệm Telesale trên 2 năm
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên đối với những ứng viên có kinh nghiệm in ấn bao bì offset trên 2 năm
- Có kinh nghiệm Telesale trên 2 năm
- Độ tuổi 25-35
- Ưu tiên có kinh nghiệm về ngành in ấn bao bì offset
- Có khả năng xử lý tình huống tốt
- Trách nhiệm , kiên trì, chịu khó, trung thực
LƯU Ý: ỨNG VIÊN KHI ĐI PHỎNG VẤN VUI LÒNG MANG THEO HỒ SƠ XIN VIỆC ĐÃ ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀ CCCD PHOTO (KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG)
Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: từ 9 đến 12 triệu
- Hoa hồng : 3% đến 5%
- Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo qui định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG
