Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà 31 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh bao bì Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Nghiên cứu nhu cầu khách hàng, xây dựng và quản lý danh sách khách hàng tiềm năng

- Chủ động tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới qua các kênh online. Tư vấn sản phẩm phù hợp và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng

(Sản phẩm là giấy in nhiệt, túi gói hàng, tem mã vạch)

- Giải quyết các vấn đề phát sinh với khách hàng

- Báo cáo kết quả, đánh giá hiệu quả công việc và đề xuất cải thiện

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 19 - 29 tuổi, nhanh nhạy, linh hoạt

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên chờ nhận bằng.

- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8 triệu (Thu nhập từ 10-25 triệu)

- Thử việc: 3 tháng. Lương thử việc: 85% + Thưởng

- Thưởng tháng lương thứ 13

- Thưởng Tết

- Du lịch cùng công ty hàng năm

- Được đào tạo và phát triển liên tục

- Môi trường làm việc trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM

