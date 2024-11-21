Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPACK PRINT làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô F6, Đường số 6, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Thủ Thừa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh bao bì Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tiếp cận thị trường, nắm bắt thông tin và nhu cầu của khách hàng.

- Khai thác tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng cũ.

- Đàm phán và ký kết hợp đồng giao dịch.

- Theo dõi tiến độ giao hàng và kiểm soát công nợ khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp Tiếng Anh

Có kỹ năng phân tích thị trường, chăm sóc khách hàng, giải quyết tình huống

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ngành bao bì.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPACK PRINT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 15 -20 triệu (KPI, lương cứng + hoa hồng)

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, lành mạnh, đồng nghiệp hòa đồng thân thiện.

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPACK PRINT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin