Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPACK PRINT làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh bao bì Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPACK PRINT
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô F6, Đường số 6, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Thủ Thừa
Mô Tả Công Việc Kinh doanh bao bì Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Tiếp cận thị trường, nắm bắt thông tin và nhu cầu của khách hàng.
- Khai thác tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng cũ.
- Đàm phán và ký kết hợp đồng giao dịch.
- Theo dõi tiến độ giao hàng và kiểm soát công nợ khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp Tiếng Anh
Có kỹ năng phân tích thị trường, chăm sóc khách hàng, giải quyết tình huống
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ngành bao bì.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPACK PRINT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Từ 15 -20 triệu (KPI, lương cứng + hoa hồng)
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, lành mạnh, đồng nghiệp hòa đồng thân thiện.
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPACK PRINT
