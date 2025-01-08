Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI S HOME VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: KM Số 2 Đường Nguyễn Tất Thành, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Thực hiện việc giao hàng cho khách hàng tại địa điểm khách hàng yêu cầu hoặc chuyên chở, phân phối hàng hóa cho các bộ phận có liên quan

Chịu trách nhiệm nhận hàng hóa từ kho, kiểm tra sản phẩm, linh phụ kiện, tặng phẩm đi kèm đảm bảo đúng và đủ theo thông tin trên phiếu xuất trước khi giao hàng đến cho khách hàng.

Chủ động liên hệ khách hàng xác nhận thời gian, địa điểm giao hàng theo nhu cầu khách hàng nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu của khách hàng.

Thực hiện việc bố trí lắp đặt hàng hóa vào đúng vị trí, địa điểm mà khách hàng yêu cầu, đồng thời thực hiện việc tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách hàng.

Thu, bảo quản tiền khách hàng thanh toán (đối với trường hợp thanh toán sau khi giao hàng) và nộp lại phòng ngân quỹ đảm bảo tuân thủ theo quy định của Công ty.

Bảo quản, vệ sinh, theo dõi bảo trì các vật dụng, trang thiết bị cấp phát nhằm đảm bảo duy trì hoạt động của trang thiết bị.

Các công việc khác theo phân công của Quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm : Có kinh nghiệm về điện nước cơ bản

Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe B2

Độ tuổi: dưới 40 tuổi

Nam, Khỏe mạnh, không ngại việc, trung thực thật thà.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kho, kỹ thuật tại các siêu thị điện máy, bán hàng tại các chuỗi bán lẻ...

Có thể làm đêm được khi phát sinh hàng về (sẽ được tính công làm thêm giờ)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI S HOME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 15 triệu

Được hưởng lương Tháng 13, thưởng hoàn thành chỉ tiêu Năm;

Cơ hội tham gia các khóa huấn luyện để nâng cao năng lực

Du lịch Công ty (Tối thiểu 1 lần/ năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI S HOME VIỆT NAM

