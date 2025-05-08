Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Khu Công nghiệp Khai Quang, Khai Quang, Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Mô Tả Công Việc

- Bảo trì toàn bộ hệ thống máy móc dây chuyền nhà máy và máy móc phụ trợ sản xuất theo kế hoạch, đảm bảo thiết bị ổn định, an toàn

- Sửa chữa hệ thống điện, điện điều khiển, hệ thống điện chiếu sáng máy và móc trang thiết bị trong toàn nhà máy khi có yêu cầu từ bộ phận sản xuất.

- Kiểm tra, vận hành , bảo dưỡng hệ thống điện động lực, ánh sáng, hệ thống PCCC, hệ thống xử lý nước thải…

- Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo các giải pháp về kỹ thuật, thiết bị máy móc, cải tiến tăng năng xuất, tuổi thọ của thiết bị máy móc.

- Quản lý vật tư, công cụ, dụng cụ, thiết bị thuộc bộ phận cơ điện quản lý

* Làm việc tại nhà máy Daewoo Bus, KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

hoặc nhà máy Phúc Yên, đường Lý Nam Đế, phường Phúc Thắng, thành phô Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - gần khu đô thị TMS)

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện công nghiệp hoặc cơ khí chế tạo

Tại Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Khác

Công ty có xe đưa đón dành cho tất cả nhân viên từ Hà Nội về Vĩnh Phúc làm việc hàng ngày Được review 1 lần trong năm Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển

