Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 8M

- 20M gồm lương cứng + hoa hồng Đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN) Nhiều phúc lợi khác như thưởng lễ tết, nghỉ phép 12 ngày/năm,.. Được đào tạo trực tiếp từ các chuyên gia của hãng. Phụ cấp công tác phí, điện thoại Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, minh bạch., Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Vị trí Nhân viên tư vấn kỹ thuật trực thuộc PKD
Tư vấn, chuyển đổi yêu cầu khách hàng (kỹ thuật) về mã sản phẩm của công ty cung cấp
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng nóng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ.
Công tác khi phát sinh nhu cầu khảo sát từ nhà máy.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kỹ thuật, chuyên ngành Cơ khí / Cơ tin/ Cơ Điện tử/Kỹ thuật điện/ Chế tạo máy
Tuổi: 23-30 tuổi.
Đọc hiểu bản vẽ cơ khí.
Ưu tiên Ít nhất 01 năm kinh nghiệm bán hàng các nhà máy sản xuất hoặc đã từng kinh doanh các sản phẩm dụng cụ trong ngành cơ khí chính xác là 1 lợi thế
Yêu thích kinh doanh, thái độ làm việc tích cực, chủ động, chăm chỉ
Yêu thích và sẵn sàng đi công tác trong nước, ngoài nước khi công ty có kế hoạch.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng: 6.5 - 8 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 22 đường 11, KDC Khang Điền, Đường Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

