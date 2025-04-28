Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
- Hồ Chí Minh: 03 Nguyễn Oanh, phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 8 Triệu
Kiểm tra phiếu ghi nhận thông tin bán hàng và lập hóa đơn bán hàng, phiếu nhận tạm ứng
Thực hiện việc thu, trả tiền phù hợp với hàng hóa, số lượng mà khách hàng đã mua
Quản lý, đối chiếu số lượng hàng hóa, số tiền thu được, số tiền khách hàng chưa thanh toán để đảm bảo khớp với chứng từ khi nộp tiền cho ngân quỹ hàng ngày.
Sắp xếp, lưu trữ hóa đơn, chứng từ hàng hóa theo thứ tự
Phối hợp kiểm tra, đối chiếu và báo cáo số lượng hàng hóa tồn kho tại quầy hàng ngày
Hỗ trợ khách hàng tại trung tâm: kiểm tra hàng trước khi giao cho khách, tiếp nhận bảo hành, giải quyết khiếu nại, tư vấn chính sách đổi trả, bảo hành, CTKM,...
Tiếp nhận & giải quyết thông tin liên quan đến đơn hàng để hỗ trợ bán hàng
Phối hợp các bộ phận liên quan thực hiện qui trình thu hồi tại trung tâm: kiểm soát và chịu trách nhiệm về tình trạng sản phẩm thu hồi, hóa đơn chứng từ thu hồi, chuyển kho phù hợp,...
Thực hiện các báo cáo liên quan đến các khiếu nại, tình hình thu hồi và các thông tin liên quan đến tiếp xúc khách hàng định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Yêu Cầu Công Việc
Có ít nhất 6 tháng làm việc ở vị trí tương đương, đặc biệt ở vị trí thu ngân
Có kỹ năng tư vấn, giao tiếp và thuyết phục tốt với khách hàng
Có kỹ năng phán đoán, am hiểu tâm lý khách hàng và xử lý tình huống tốt
Có kỹ năng giải quyết khiếu nại tốt từ khách hàng
Sử dụng vi tính tốt, trình độ trung cấp trở lên.
Biết Anh ngữ giao tiếp cơ bản.
Thái độ, hành vi: Nhiệt tình, tươi cười, tác phong nghiêm túc, lịch sự, tận tâm với công việc và hết lòng trong công việc phục vụ khách hàng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia bảo hiểm xã hội full lương ngay từ tháng đầu tiên nhận việc
Phụ cấp đa dạng (điện thoại, cơm)
15 ngày phép/ năm
Thưởng KPI, Lễ, Tết
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
