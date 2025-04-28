Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu

Mức lương 8 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 03 Nguyễn Oanh, phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Kiểm tra phiếu ghi nhận thông tin bán hàng và lập hóa đơn bán hàng, phiếu nhận tạm ứng

Thực hiện việc thu, trả tiền phù hợp với hàng hóa, số lượng mà khách hàng đã mua

Quản lý, đối chiếu số lượng hàng hóa, số tiền thu được, số tiền khách hàng chưa thanh toán để đảm bảo khớp với chứng từ khi nộp tiền cho ngân quỹ hàng ngày.

Sắp xếp, lưu trữ hóa đơn, chứng từ hàng hóa theo thứ tự

Phối hợp kiểm tra, đối chiếu và báo cáo số lượng hàng hóa tồn kho tại quầy hàng ngày

Hỗ trợ khách hàng tại trung tâm: kiểm tra hàng trước khi giao cho khách, tiếp nhận bảo hành, giải quyết khiếu nại, tư vấn chính sách đổi trả, bảo hành, CTKM,...

Tiếp nhận & giải quyết thông tin liên quan đến đơn hàng để hỗ trợ bán hàng

Phối hợp các bộ phận liên quan thực hiện qui trình thu hồi tại trung tâm: kiểm soát và chịu trách nhiệm về tình trạng sản phẩm thu hồi, hóa đơn chứng từ thu hồi, chuyển kho phù hợp,...

Thực hiện các báo cáo liên quan đến các khiếu nại, tình hình thu hồi và các thông tin liên quan đến tiếp xúc khách hàng định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp THPT trở lên

Có ít nhất 6 tháng làm việc ở vị trí tương đương, đặc biệt ở vị trí thu ngân

Có kỹ năng tư vấn, giao tiếp và thuyết phục tốt với khách hàng

Có kỹ năng phán đoán, am hiểu tâm lý khách hàng và xử lý tình huống tốt

Có kỹ năng giải quyết khiếu nại tốt từ khách hàng

Sử dụng vi tính tốt, trình độ trung cấp trở lên.

Biết Anh ngữ giao tiếp cơ bản.

Thái độ, hành vi: Nhiệt tình, tươi cười, tác phong nghiêm túc, lịch sự, tận tâm với công việc và hết lòng trong công việc phục vụ khách hàng.

Quyền Lợi

100% lương thử việc

Tham gia bảo hiểm xã hội full lương ngay từ tháng đầu tiên nhận việc

Phụ cấp đa dạng (điện thoại, cơm)

15 ngày phép/ năm

Thưởng KPI, Lễ, Tết

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển

