Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Lắp đặt, hướng dẫn khách hàng sử dụng các thiết bị máy móc, phần mềm do công ty cung cấp thuộc lĩnh vực Thiết bị Nha khoa.

Phối hợp với các phòng ban (Kinh doanh, Kế toán,..) để tiếp nhận thông tin và đưa ra hướng giải quyết khi khách hàng gặp vấn đề về thiết bị máy móc.

Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc của khách hàng, đảm bảo vận hành trơn tru nhất trong thời gian ngắn nhất.

Hỗ trợ sales tư vấn khách hàng trong trường hợp khách hàng muốn tìm hiểu sâu hơn về máy móc.

Cập nhật thông tin. tìm hiểu cách lắp đặt, vận hành những mẫu thiết bị máy móc mới mà công ty có kế hoạch kinh doanh trong tương lai.

Khi đã có kinh nghiệm làm việc, hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn nhân viên kỹ thuật mới.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Điện/ Điện tử, Cơ khí,… độ tuổi từ 22-30.

Có kinh nghiệm về cơ khí, điện, điện tử là một lợi thế.

Biết lái xe ô tô là một lợi thế.

Khả năng học hỏi, nắm bắt nhanh trong công việc, chịu được áp lực cao.

Sắp xếp được thời gian khi cần đi công tác.

Sử dụng thành thạo về hệ điều hành windows.

Mức lương từ 8 - 13 triệu, thoả thuận cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty.

Thưởng lễ tết, BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, team building...

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định công ty.

Chế độ đào tạo và phát triển nghề nghiệp .

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, năng động. Tuổi lao động trung bình của công ty rất trẻ.

Trang thiết bị, cơ sở vật chất công ty hiện đại.

