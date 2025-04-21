Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: D17 Phố Đông Village, đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Lắp đặt, hướng dẫn khách hàng sử dụng các thiết bị máy móc, phần mềm do công ty cung cấp thuộc lĩnh vực Thiết bị Nha khoa.
Phối hợp với các phòng ban (Kinh doanh, Kế toán,..) để tiếp nhận thông tin và đưa ra hướng giải quyết khi khách hàng gặp vấn đề về thiết bị máy móc.
Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc của khách hàng, đảm bảo vận hành trơn tru nhất trong thời gian ngắn nhất.
Hỗ trợ sales tư vấn khách hàng trong trường hợp khách hàng muốn tìm hiểu sâu hơn về máy móc.
Cập nhật thông tin. tìm hiểu cách lắp đặt, vận hành những mẫu thiết bị máy móc mới mà công ty có kế hoạch kinh doanh trong tương lai.
Khi đã có kinh nghiệm làm việc, hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn nhân viên kỹ thuật mới.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Điện/ Điện tử, Cơ khí,… độ tuổi từ 22-30.
Có kinh nghiệm về cơ khí, điện, điện tử là một lợi thế.
Biết lái xe ô tô là một lợi thế.
Khả năng học hỏi, nắm bắt nhanh trong công việc, chịu được áp lực cao.
Sắp xếp được thời gian khi cần đi công tác.
Sử dụng thành thạo về hệ điều hành windows.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8 - 13 triệu, thoả thuận cụ thể trong buổi phỏng vấn.
Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng lễ tết, BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, team building...
Chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định công ty.
Chế độ đào tạo và phát triển nghề nghiệp .
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, năng động. Tuổi lao động trung bình của công ty rất trẻ.
Trang thiết bị, cơ sở vật chất công ty hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 57, LK6C làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

