Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: The Sun Tower

- Quận 1

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Nhiệm vụ chính:
1. Công tác hành chính và hỗ trợ kỹ thuật:
• Hỗ trợ Kỹ sư trưởng trong các mục tiêu chiến lược của bộ phận kỹ thuật.
• Tiếp nhận, xử lý các cuộc gọi, yêu cầu công việc từ các phòng ban và cư dân, chuyển tiếp thông tin rõ ràng, chính xác đến đội ngũ kỹ thuật.
• Quản lý và duy trì vật tư văn phòng, đảm bảo luôn sẵn sàng sử dụng.
• Lên lịch, sắp xếp các cuộc họp, lịch kiểm tra, bảo trì, và đảm bảo tuân thủ các kế hoạch đã đề ra.
• Soạn thảo văn bản, biên bản họp, thư từ liên quan đến công tác kỹ thuật và phát hành đến các bộ phận có liên quan.
• Quản lý hồ sơ và các hợp đồng bảo trì hiệu quả, rõ ràng.
2. Hỗ trợ tài chính và mua sắm:
• Hỗ trợ Kỹ sư trưởng xây dựng ngân sách hoạt động hằng năm.
• Tổng hợp dự toán, theo dõi và gửi báo cáo chi phí cuối tháng cho phòng kế toán.
• Duy trì hồ sơ thanh toán, quản lý các khoản thu chi bộ phận kỹ thuật một cách chính xác.
• Quản lý quỹ tiền mặt của bộ phận.
3. Quản lý nhà thầu phụ và nhà cung cấp:
• Thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ của các nhà thầu phụ.
• Hỗ trợ Kỹ sư trưởng trong việc xem xét, đánh giá hợp đồng bảo trì định kỳ.
• Giao tiếp, liên lạc hiệu quả với các nhà thầu, nhà cung cấp để đảm bảo tiến độ công việc.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TMDV số 19, Tòa nhà Masteri An Phú, 179 Võ Nguyên Giáp, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

