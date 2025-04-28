Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH K LASER TECHNOLOGY (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH K LASER TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
- Hồ Chí Minh: Nhà xưởng D
- 5, Lô G6, G7, G8, G9, Đường N3, Khu công nghiệp Đông Nam, Xã Bình Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Củ Chi, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Cài đặt thông số và vận hành máy cắt màng, dán màng
Tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh máy móc thiết bị ngay khi có hư hỏng hoặc trục trặc kỹ thuật
Thực hiện đúng theo các tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn công việc các quy định chung
Kiểm soát quá trình gia công
Kiểm soát sai số kích thước và thời gian gia công
Vệ sinh thiết bị máy móc và nơi làm việc
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể tăng ca
Sức khỏe tốt
Siêng năng, cẩn thận, chịu khó
Tại CÔNG TY TNHH K LASER TECHNOLOGY (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Sẽ được giám đốc kỹ thuật đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Cấp bữa ăn trưa, chiều
Môi trường làm việc thoải mái
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định
Các chế độ đãi ngộ khác...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K LASER TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
