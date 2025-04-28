Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH K LASER TECHNOLOGY (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà xưởng D - 5, Lô G6, G7, G8, G9, Đường N3, Khu công nghiệp Đông Nam, Xã Bình Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Cài đặt thông số và vận hành máy cắt màng, dán màng

Tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh máy móc thiết bị ngay khi có hư hỏng hoặc trục trặc kỹ thuật

Thực hiện đúng theo các tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn công việc các quy định chung

Kiểm soát quá trình gia công

Kiểm soát sai số kích thước và thời gian gia công

Vệ sinh thiết bị máy móc và nơi làm việc

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp / Cao Đẳng / Đại học chuyên ngành Điện công nghiệp - Điện tử, Cơ khí - Chế tạo, Kỹ thuật hoặc liên quan

Có thể tăng ca

Sức khỏe tốt

Siêng năng, cẩn thận, chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH K LASER TECHNOLOGY (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + Thưởng hàng tháng

Sẽ được giám đốc kỹ thuật đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm

Cấp bữa ăn trưa, chiều

Môi trường làm việc thoải mái

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định

Các chế độ đãi ngộ khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K LASER TECHNOLOGY (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin