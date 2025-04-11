Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN ÂN làm việc tại Long An thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: KCN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trưởng/ phó phòng;

Thực hiện bảo trì – bảo dưỡng; thực hiện sửa chữa, bảo trì hệ thống điện, nước, hơi, khuôn và máy móc thiết bị;

Kiểm soát hệ thống phòng cháy chữa cháy đảm bảo có thể hoạt động bất kỳ khi nào;

Kiểm soát việc tiết kiệm nguyên liệu, điện năng, trang cụ, nguyên liệu phụ và an toàn lao động;

Nghiên cứu, đề xuất thay đổi công nghệ sản xuất, nâng cao tính năng sản phẩm và cải tiến chất lượng sản phẩm;

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng/ phó phòng.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí, Tự động hóa, Điện - Điện tử, Điện công nghiệp hoặc các ngành có liên quan;

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã làm tại các công ty sản xuất thiết bị điện;

Thành thạo Tin học văn phòng, phần mềm Autocad 2,3D, Solidwork;

Am hiểu về máy ép nhựa, máy ép silicon, cơ khí, ……

Hòa đồng, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN ÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực: từ 11 đến 13 triệu/tháng

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; có 12 ngày phép năm, phép theo thâm niên;

Tổng các kỳ thưởng lễ, tết 2 tháng lương thỏa thuận/năm, thưởng vượt mục tiêu kinh doanh hằng năm;

Được tham gia đầy đủ các chính sách phúc lợi như: sinh nhật, hiếu hỉ, tang chế, thâm niên, trợ cấp sinh con, trợ cấp chăm sóc con nhỏ, sử dụng quỹ phúc lợi sinh hoạt, quỹ phúc lợi mua nhà đất, …, tham gia các hoạt động, sự kiện nội bộ của công ty;

Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực;

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn, đào tạo các khóa học nội bộ và bên ngoài theo từng vị trí;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, đồng nghiệp hòa đồng, cởi mở.

Có xe đưa rước tại 724 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Hồ Chí Minh đến Đức Hòa Long An.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN ÂN

