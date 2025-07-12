Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VĨNH PHÁT làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: T01 ấp Minh Thiện, xã Long Trạch, Cần Đước, Huyện Cần Đước

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp thiết lập quy trình sản xuất, hướng dẫn cho một hoặc nhiều sản phẩm

Quản lý kỹ thuật theo từng đơn đặt hàng mẫu và đảm bảo yêu cầu kết cấu kỹ thuật các hạng mục trong đơn hàng

Kiểm tra, kiểm soát bản vẽ, BOM, vấn đề kỹ thuật trước khi triển khai mẫu và sản xuất

Phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất

Phối hợp hiệu quả giữa các phòng ban : Sản xuất, kinh doanh, mua hàng để đảm bảo mọi thông tin dược xuyên suốt

Dự toán , và tính giá thành sản phẩm khi có yêu cầu

Triển khai bản vẽ mẫu PPS, bản vẽ chi tiết cho đại trà

Bóc tách bảng kê khai chi tiết vật tư gỗ ván: BOM

Bản vẽ hướng dẫn lắp ráp các sản phẩm lắp ráp

Lên layout carton cho đơn hàng sản xuất

Kết hợp với bộ phận mua hàng giải quyết các vấn đề liên quan kỹ thuật như kim loại, bao bì, khung gỗ…

Lập trình CNC để sản xuất đại trà.

Kết hợp sản xuất để hướng dẫn công nhân vận hành CNC một cách hiệu quả và chính xác.

Phối hợp sản xuất để xử lý sự cố liên quan đến máy CNC

Thực hiện những công việc có liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng đại học.

Chăm chỉ có thái độ cầu tiến

Ưu tiên có kình nghiệm liên quan

Có tính tỉ mỉ, sáng tạo trong công việc.

Có kiến thức kỹ năng liên quan đến vị trí cần tuyển

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VĨNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng hấp dẫn.

Cơ hội phát triển chuyên môn.

Cơ hội thăng tiến.

Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế,… sau thời gian thử việc.

Du lịch hàng năm, Team building,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VĨNH PHÁT

