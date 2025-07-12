Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VĨNH PHÁT làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VĨNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 12/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/07/2025
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VĨNH PHÁT

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VĨNH PHÁT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: T01 ấp Minh Thiện, xã Long Trạch, Cần Đước, Huyện Cần Đước

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp thiết lập quy trình sản xuất, hướng dẫn cho một hoặc nhiều sản phẩm
Quản lý kỹ thuật theo từng đơn đặt hàng mẫu và đảm bảo yêu cầu kết cấu kỹ thuật các hạng mục trong đơn hàng
Kiểm tra, kiểm soát bản vẽ, BOM, vấn đề kỹ thuật trước khi triển khai mẫu và sản xuất
Phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất
Phối hợp hiệu quả giữa các phòng ban : Sản xuất, kinh doanh, mua hàng để đảm bảo mọi thông tin dược xuyên suốt
Dự toán , và tính giá thành sản phẩm khi có yêu cầu
Triển khai bản vẽ mẫu PPS, bản vẽ chi tiết cho đại trà
Bóc tách bảng kê khai chi tiết vật tư gỗ ván: BOM
Bản vẽ hướng dẫn lắp ráp các sản phẩm lắp ráp
Lên layout carton cho đơn hàng sản xuất
Kết hợp với bộ phận mua hàng giải quyết các vấn đề liên quan kỹ thuật như kim loại, bao bì, khung gỗ…
Lập trình CNC để sản xuất đại trà.
Kết hợp sản xuất để hướng dẫn công nhân vận hành CNC một cách hiệu quả và chính xác.
Phối hợp sản xuất để xử lý sự cố liên quan đến máy CNC
Thực hiện những công việc có liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng đại học.
Chăm chỉ có thái độ cầu tiến
Ưu tiên có kình nghiệm liên quan
Có tính tỉ mỉ, sáng tạo trong công việc.
Có kiến thức kỹ năng liên quan đến vị trí cần tuyển

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VĨNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng hấp dẫn.
Cơ hội phát triển chuyên môn.
Cơ hội thăng tiến.
Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế,… sau thời gian thử việc.
Du lịch hàng năm, Team building,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VĨNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VĨNH PHÁT

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VĨNH PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 3.12 Lầu 4, Khối A, Tòa nhà Saigon Mia, Đường số 9A, Ấp 4B, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

