Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Nhân viên Kỹ thuật BM
+ Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến mộc, hồ, sơn nước rong ca làm việc của mình theo đúng quy trình quy định
+ Phối hợp với các phòng ban có liên quan đến vấn đề kỷ thuật khi được yêu cầu
+ Báo cáo cho cấp trên trực tiếp các công việc hàng.

2. Nhân viên Kỹ thuật Vận hành
+ Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề kỹ thuật điện nước gió...trong ca làm việc của mình theo đúng quy trình quy định
+ Phối hợp với các phòng ban có liên quan đến vấn đề kỷ thuật khi được yêu cầu
+ Thực hiện các công việc nghiệm thu chất lượng sản phẩm kỹ thuật khi được yêu cầu
+ Báo cáo cho cấp trên trực tiếp các công việc hàng .

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật
Kiến thức về điện, nước, gió, cơ khí
Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, cẩn thận

Tại Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thuê nhà tối đa 2,000,000đ/tháng nếu khoảng cách >40km HOẶC phụ cấp xăng xe 800,000đ/tháng nếu khoảng cách >15km
Thưởng tháng lương 13, Lễ Tết...
Teambuilding và du lịch hàng năm
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Vingroup (ngoài chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước)
Ưu đãi sử dụng dịch vụ nội bộ: Vinpearl, Vinmec, Vinfast, Vinschool...
Và các chế độ chính sách khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đảo Rều, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

