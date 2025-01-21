Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Nhân viên Kỹ thuật BM

+ Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến mộc, hồ, sơn nước rong ca làm việc của mình theo đúng quy trình quy định

+ Phối hợp với các phòng ban có liên quan đến vấn đề kỷ thuật khi được yêu cầu

+ Báo cáo cho cấp trên trực tiếp các công việc hàng.



2. Nhân viên Kỹ thuật Vận hành

+ Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề kỹ thuật điện nước gió...trong ca làm việc của mình theo đúng quy trình quy định

+ Phối hợp với các phòng ban có liên quan đến vấn đề kỷ thuật khi được yêu cầu

+ Thực hiện các công việc nghiệm thu chất lượng sản phẩm kỹ thuật khi được yêu cầu

+ Báo cáo cho cấp trên trực tiếp các công việc hàng .

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật

Kiến thức về điện, nước, gió, cơ khí

Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, cẩn thận

Tại Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thuê nhà tối đa 2,000,000đ/tháng nếu khoảng cách >40km HOẶC phụ cấp xăng xe 800,000đ/tháng nếu khoảng cách >15km

Thưởng tháng lương 13, Lễ Tết...

Teambuilding và du lịch hàng năm

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Vingroup (ngoài chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước)

Ưu đãi sử dụng dịch vụ nội bộ: Vinpearl, Vinmec, Vinfast, Vinschool...

Và các chế độ chính sách khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl

