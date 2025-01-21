Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
- Hải Phòng: Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
1. Nhân viên Kỹ thuật BM
+ Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến mộc, hồ, sơn nước rong ca làm việc của mình theo đúng quy trình quy định
+ Phối hợp với các phòng ban có liên quan đến vấn đề kỷ thuật khi được yêu cầu
+ Báo cáo cho cấp trên trực tiếp các công việc hàng.
2. Nhân viên Kỹ thuật Vận hành
+ Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề kỹ thuật điện nước gió...trong ca làm việc của mình theo đúng quy trình quy định
+ Phối hợp với các phòng ban có liên quan đến vấn đề kỷ thuật khi được yêu cầu
+ Thực hiện các công việc nghiệm thu chất lượng sản phẩm kỹ thuật khi được yêu cầu
+ Báo cáo cho cấp trên trực tiếp các công việc hàng .
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức về điện, nước, gió, cơ khí
Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, cẩn thận
Tại Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương 13, Lễ Tết...
Teambuilding và du lịch hàng năm
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Vingroup (ngoài chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước)
Ưu đãi sử dụng dịch vụ nội bộ: Vinpearl, Vinmec, Vinfast, Vinschool...
Và các chế độ chính sách khác theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI