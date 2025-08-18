Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Nhà máy Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Hỗ trợ đội ngũ bán hàng trong việc khảo sát và thiết kế cho khách hàng của Messer
- Lập danh sách vật tư và chuẩn bị ERP để mua hàng.
- Hỗ trợ kiểm tra và đào tạo cho công nhân của khách hàng.
- Thực hiện công việc sửa chữa và khắc phục sự cố tại khách hàng.
- Bảo trì cơ khí và lắp đặt thiết bị cho Messer của khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác do Quản lý giao.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí, điện, có thể sử dụng bản vẽ CAD và có kiến thức về kỹ thuật, vật liệu, đo lường, dụng cụ đo.
- Có kiến thức về hàn điện, taro, mài, cắt Oxy-gas, lắp đặt máy móc, cần trục,…
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc
- Có thể đi công tác ngoại tỉnh
- Biết tiếng Anh là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương phù hợp với năng lực
- Thưởng KPI theo quý lên tới 4 tháng lương
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Bảo hiểm sức khỏe 24/7 cho nhân viên
- Tham gia các hoạt động Team Building, sinh nhật, Công đoàn của Công ty,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thị trấn An Dương, huyên An Dương, thành phố Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

