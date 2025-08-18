Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Nhà máy Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Hỗ trợ đội ngũ bán hàng trong việc khảo sát và thiết kế cho khách hàng của Messer

- Lập danh sách vật tư và chuẩn bị ERP để mua hàng.

- Hỗ trợ kiểm tra và đào tạo cho công nhân của khách hàng.

- Thực hiện công việc sửa chữa và khắc phục sự cố tại khách hàng.

- Bảo trì cơ khí và lắp đặt thiết bị cho Messer của khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác do Quản lý giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí, điện, có thể sử dụng bản vẽ CAD và có kiến thức về kỹ thuật, vật liệu, đo lường, dụng cụ đo.

- Có kiến thức về hàn điện, taro, mài, cắt Oxy-gas, lắp đặt máy móc, cần trục,…

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc

- Có thể đi công tác ngoại tỉnh

- Biết tiếng Anh là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương phù hợp với năng lực

- Thưởng KPI theo quý lên tới 4 tháng lương

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Bảo hiểm sức khỏe 24/7 cho nhân viên

- Tham gia các hoạt động Team Building, sinh nhật, Công đoàn của Công ty,…

Cách Thức Ứng Tuyển

