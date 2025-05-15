Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Cụm Công nghiệp Quán Trữ, Đồng Hoà, Kiến An, Kiến An, Quận Kiến An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện thiết kế và phát triển các sản phẩm nhựa mới (vỏ máy khâu, điều hoà, máy giặt, tủ lạnh...) cũng như cải tiến các sản phẩm đang sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, tối ưu chi phí và cải thiện khả năng gia công.

- Thiết kế sản phẩm nhựa (vỏ, linh kiện nhựa) theo yêu cầu từ khách hàng hoặc định hướng phát triển của công ty.

- Thiết kế khuôn ép nhựa phù hợp với yêu cầu sản phẩm và năng lực thiết bị hiện có.

- Thử mẫu sản phẩm và đánh giá chất lượng mẫu.

- Đo đạc, kiểm tra kích thước và so sánh với bản vẽ kỹ thuật.

- Phối hợp với bộ phận sản xuất, QC và khuôn mẫu để xử lý lỗi, điều chỉnh thiết kế hoặc quy trình ép.

- Cải tiến sản phẩm cũ: tối ưu thiết kế để giảm chi phí, nâng cao tính năng hoặc dễ gia công hơn.

- Quản lý tài liệu kỹ thuật: bản vẽ, dữ liệu mẫu, báo cáo thử nghiệm…

- Tham gia các dự án phát triển sản phẩm theo nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Kỹ thuật, Cơ khí, Thiết kế khuôn, Công nghệ vật liệu, hoặc ngành liên quan.

- Biết sử dụng phần mềm thiết kế 2D, 3D (ưu tiên: SolidWorks, NX, AutoCAD hoặc tương đương).

- Hiểu về CAM.

- Sử dụng Word, Excel, Power Point...

- Có kỹ năng sử dụng các dụng cụ thiết bị đo lường.

- Hiểu biết cơ bản về công nghệ ép nhựa, cấu tạo khuôn và tính chất vật liệu nhựa.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật tốt.

- Có tinh thần học hỏi, chủ động và phối hợp nhóm tốt.

- Có kinh nghiệm về ngành nhựa là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo và hướng dẫn về thiết kế khuôn và công nghệ ép nhựa (nếu chưa có kinh nghiệm sâu).

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển kỹ năng và thăng tiến.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

- Thưởng chuyên cần,

- Thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13, ….

- Phụ cấp ăn ca: Ăn ca miễn phí tại nhà ăn của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.