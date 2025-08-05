Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Thông Dụng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 18 Triệu

Mức lương 7 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Ô số 30, lô L2, khu nhà ở Nam Sông Lạch Tray, P.Hưng Đạo, Dương Kinh, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 18 Triệu

• Thực hiện hiệu chuẩn, đo lường máy móc thiết bị tại Phòng Lab của Công ty

• Thực hiện hiệu chuẩn, đo lường máy móc thiết bị tại xưởng / địa chỉ của Khách hàng

• Tư vấn, đào tạo hiệu chuẩn nội bộ cho khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

1.Trình độ

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, các chuyên ngành kỹ thuật: điện, điện tử, điện tự động, lý hóa, cơ... hoặc các chuyên ngành có liên quan đến thử nghiệm, đo lường

• Nắm vững kiến thức cơ bản về đo lường, có thể sử dụng, bảo trì các loại các thiết bị liên quan đến hiệu chuẩn, thử nghiệm, đo lường

2. Kinh nghiệm

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm hiệu chuẩn, đo lường, thử nghiệm

• Có thể sử dụng, hiệu chuẩn, đo lường độc lập các thiết bị đo lường cơ bản như (thước cặp, panme, đồng hồ vạn năng, cân bàn, cân phân tích...)

• Tỉ mỉ, cẩn thận, kiên nhẫn, đến từng chi tiết, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu đo lường, có khả năng phân tích dữ liệu và phán đoán một cách chính xác các dữ liệu đo lường

• Có tinh thần trách nhiệm cao, kiên trì, ham học hỏi, làm việc nhóm tốt, không ngại khó, chấp nhận đi công tác theo sự sắp xếp của công ty

• Kỹ năng khác:

• Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung

• Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe ô tô (Công ty có xe ô tô tự lái khi đi công tác)

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Thông Dụng Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương

• Thử việc: 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ

• Chính thức: 8.500.000 - 15.000.000 VNĐ

• Thu nhập thực tế = Lương cứng + Phúc lợi khác lên đến 18.000.000 VNĐ

2. Phúc lợi khác

• Trợ cấp tiền ăn

• Trợ cấp đi công tác

• Trợ cấp nhà ở cho nhân viên ngoại tỉnh

• Trợ cấp lái xe

• Thưởng duyệt giấy chứng nhận

• Thưởng đánh giá công việc

• Thưởng hiệu suất công việc

• Thưởng lễ tết, sinh nhật,...

• Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN...

• Quà sinh nhật, liên hoan, tham quan, du lịch...hàng năm

• Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, thuận lợi, ổn định, làm giờ hành chính cơ bản, không tăng ca.

• Không có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo/cử đi đào tạo từ đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Thông Dụng

