Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI NGHỆ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: CCN Nam Hồng, Hồng Lĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc liên quan đến test sợi, chất lượng sợi, test bông, chất lượng bông

Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc khắc phục sự cố kỹ thuật.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của tổ trưởng kỹ thuật

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới.

Khả năng sử dụng các loại máy móc, thiết bị cơ bản (nếu có).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI NGHỆ TĨNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI NGHỆ TĨNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin