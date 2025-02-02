Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Từ 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
- Hà Tĩnh: từ 10.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng (có thể cao hơn tuỳ vào hiệu quả và chất lượng công việc) Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật tại Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn., Thành phố Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 20 Triệu
Vận hành khai thác lớp mạng truy nhập, xử lý sự cố trạm phát sóng, đảm bảo chất lượng mạng lưới.
Thực hiện việc giám sát công tác phát triển hạ tầng mạng lưới, tích hợp thiết bị mới theo phân cấp.
Quản lý hạ tầng mạng lưới trạm phát sóng.
Vệ sinh tuần tra bảo dưỡng tuyến cáp theo quy định. Củng cố , bảo quản, bảo dưỡng trạm phát sóng thiết bị đạt tiêu chuẩn quy định.
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam, dưới 28 tuổi
Có trách nhiệm với công việc
Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Trên 8 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
