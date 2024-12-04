Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Phú Thọ - Hải Dương ...và 3 địa điểm khác, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Làm việc trực tiếp tại trại để hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi cho trại theo sự phân công của Giám đốc Miền.

- Báo cáo các chỉ tiêu chăn nuôi của trại cho nhân viên Kỹ thuật thị trường, Quản lý Kinh doanh theo yêu cầu.

- Phối hợp với NVKD thuốc thú y tư vấn trại sử dụng sản phẩm thuốc thú y phù hợp của Hồng Hà.

- Phối hợp Kinh doanh, Bộ phận Trại của Hồng Hà để tư vấn, đưa giống heo tốt của Hồng Hà vào trại.

- Đào tạo kỹ thuật cho công nhân của trại theo kế hoạch đào tạo đăng ký với Phòng Nhân sự và ban lãnh đạo Phòng Kinh doanh.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Trung cấp trở lên

- Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y...

- Kiến thức: Kỹ thuật chăn nuôi và sản phẩm dịch vụ của Công ty

- Kỹ năng: Quản lý, Bán hàng, Phân tích, Đánh giá và giải quyết vấn đề, Lập báo cáo...

Tại CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm trong top 158 Công ty tư nhân lớn nhất VN, top 10 Doanh nghiệp Thức ăn chăn nuôi uy tín nhất VN do người tiêu dùng bình chọn.

- BHXH, BH tai nạn 24/24...

- Được thưởng doanh số. Thưởng cuối năm từ 1-4 tháng lương (thử việc cũng được nhận). Thưởng thâm niên từ 1-10 chỉ vàng và cộng ngày phép.

- Chủ động sắp xếp thời gian làm việc theo trại.

- Thưởng mọi dịp Lễ, Tết âm Tết dương, mừng tuổi, sinh nhật, 30/4, 1/6...

- Chế độ Du lịch nghỉ mát, Trung thu...

- Chế độ hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau cho nhân viên và người thân từ 4tr - hơn 33tr.

- Chế độ mừng thọ cho tứ thân phụ mẫu, mừng con đạt giải thi học sinh giỏi...

- Có xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam.

- Công việc ổn định, môi trường hỗ trợ, lành mạnh, được đào tạo và cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

- Được quyền đấu tranh, tố cáo với mọi hành vi gây thiệt hai hoặc ảnh hưởng xấu đến công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company

