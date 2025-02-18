Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH VIỆT NAM KHOA HỌC KỸ THUẬT LỤC NĂNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thôn Chi Long, xã Ngọc Long, Yên Mỹ - Thanh Hoá - Nghệ An ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Thực hiện các công việc liên quan đến tư vấn kỹ thuật về vữa rót, keo dán gạch, vật liệu chống thấm, các sản phẩm vữa và sản phẩm phụ gia bê tông.

Hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn và sử dụng sản phẩm phù hợp.

Làm thí nghiệm, kiểm tra nguyên liệu và sản phẩm.

Hướng dẫn và đào tạo khách hàng về cách sử dụng và bảo quản sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Có bằng cao đẳng trở lên trong các ngành liên quan như Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hoá học,...

Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết sâu về vữa rót, keo dán gạch, vật liệu chống thấm, các sản phẩm vữa và phụ gia bê tông là một lợi thế.

Khả năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập.

Tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi trong công việc.

Ưu tiên ứng viên ở khu vực Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,....

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM KHOA HỌC KỸ THUẬT LỤC NĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8.000.000-30.000.000 (Trao đổi cụ thể khi PV)

Thưởng các ngày lễ tết, thưởng cuối năm, lương tháng 13.

Du lịch hàng năm, tăng lương theo thâm niên...và các chế độ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM KHOA HỌC KỸ THUẬT LỤC NĂNG

