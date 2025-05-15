Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN PC1 MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 1, Cao ốc An Khang, Số 28, Đường 19, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Đọc hiểu bản vẽ và bóc tách tiên lượng, đề nghị cấp vật tư

+ Giám sát thi công công trường ;

+ Lập hồ sơ QLCL, bản vẽ hoàn công;

+ Thanh quyết toán khối lượng với A, B;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Đại Học: Chuyên ngành kỹ sư xây dựng;

- Có trình độ tiếng Anh, tiếng Trung là một lợi thế;

- Có khả năng sử dụng tốt máy tính và các phần mềm tin học văn phòng: Word, Excel, Autocard, Project, Bim... để phục vụ công việc.

- Sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao;

- Có tư duy logic, sáng tạo và tính tổ chức cao.

- Kinh nghiệm làm việc trên 1 năm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PC1 MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1.Mức lương: Thỏa thuận

2. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định;

3. Du lịch 1 lần/năm, Teambuilding 1 lần/năm và các chế độ Công đoàn theo quy định công ty;

4. Lương tháng 13 và các khoản thưởng lễ tết theo quy định công ty;

5. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PC1 MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin