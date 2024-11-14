Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VNAHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VNAHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VNAHOMES
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VNAHOMES

Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VNAHOMES

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 30 phố Võng Thị

- Phưởng Bưởi

- Quận Tây Hồ

- Thành phố Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Giải quyết sự cố liên quan đến hệ thống điện tòa nhà, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước, thoát nước.....
Lắp đặt, Sửa chữa, Bảo dưỡng, Vệ sinh... Máy lạnh, Máy giặt, Máy sấy tại các tòa nhà do VnaHomes Quản Lý Vận Hành.
Tham gia vào các dự án an toàn điện, vận hành hệ thống báo cháy, PCCC.
Tiến hành thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng theo kế hoạch để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt.
Tham gia các cuộc họp liên quan và làm các báo cáo công việc theo yêu cầu.
Tháng 26 công
Thời gian làm việc : 8h-17h ( nghỉ trưa từ 11h30-13h)

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê về điện lạnh, hệ thống điện.
Tay nghề tốt, trung thực, ham học hỏi, sức khỏe tốt, thật thà, chăm chỉ, nhanh nhẹn, có tâm với nghề và trách nhiệm với công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bảo trì, bảo đưỡng điều hòa, lắp đặt hệ thống điện 1 pha,3 pha.
Giao tiếp tốt khả năng thuyết phục, giải quyết vấn đề.
Kỹ năng văn phòng tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VNAHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VNAHOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VNAHOMES

CÔNG TY CỔ PHẦN VNAHOMES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 28 Phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

