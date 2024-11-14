Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VNAHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 30 phố Võng Thị - Phưởng Bưởi - Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Giải quyết sự cố liên quan đến hệ thống điện tòa nhà, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước, thoát nước.....

Lắp đặt, Sửa chữa, Bảo dưỡng, Vệ sinh... Máy lạnh, Máy giặt, Máy sấy tại các tòa nhà do VnaHomes Quản Lý Vận Hành.

Tham gia vào các dự án an toàn điện, vận hành hệ thống báo cháy, PCCC.

Tiến hành thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng theo kế hoạch để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt.

Tham gia các cuộc họp liên quan và làm các báo cáo công việc theo yêu cầu.

Tháng 26 công

Thời gian làm việc : 8h-17h ( nghỉ trưa từ 11h30-13h)

Đam mê về điện lạnh, hệ thống điện.

Tay nghề tốt, trung thực, ham học hỏi, sức khỏe tốt, thật thà, chăm chỉ, nhanh nhẹn, có tâm với nghề và trách nhiệm với công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bảo trì, bảo đưỡng điều hòa, lắp đặt hệ thống điện 1 pha,3 pha.

Giao tiếp tốt khả năng thuyết phục, giải quyết vấn đề.

Kỹ năng văn phòng tốt.

