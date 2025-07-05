Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2025
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Kỹ sư hệ thống

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương Thỏa thuận

Có khả năng vận hành và khắc phục sự cố với các dòng sản phẩm Storage của IBM, HPE, DELL
Có kinh nghiệm triển khai, vận hành và khắc phục sự cố hệ thống backup: Backup exec, Veeam, Netbackup. CA Arcserve
Đánh giá hoạt động hệ thống lưu trữ (tủ đĩa/SAN Switch): Hiệu năng tủ đĩa/volume hoặc top volume hoặc compression hoặc deduplication hoặc trạng thái disk hoặc mức độ sử dụng các port hoặc hoạt động đồng bộ
Đánh giá cấu hình hệ thống lưu trữ (cấu hình volume hoặc cấu hình host hoặc cấu hình alias/zone hoặc cấu hình multipath trên host hoặc nguyên tắc cấp phát hoặc giờ hệ thống trên thiết bị hoặc firmware version/software version…)
Đề xuất tinh chỉnh tham số hoặc đề xuất giải pháp tối ưu hệ thống, thực hiện tinh chỉnh cấu hình hệ thống
Cài đặt/cấu hình tham số công cụ quản trị/công cụ theo dõi hệ thống
Đánh giá hoạt động hệ thống sao lưu (hiệu năng hoặc tỉ lệ dedup hoặc tốc độ hoặc tăng trưởng dữ liệu hoặc chính sách sao lưu hoặc đồng bộ dữ liệu hoặc hoạt động tape offsite/tape onsite ...)
Đánh giá cấu hình hệ thống sao lưu (cấu hình job admin hoặc cấu hình trên phần mềm sao lưu hoặc cấu hình trên client hoặc danh sách dữ liệu sao lưu trên client hoặc kết quả sao lưu thực tế hoặc giờ hệ thống, firmware version/software version...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông hoặc tương đương
Có từ 02 năm kinh nghiệm làm việc
Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề tốt, ưu tiên có tư duy hệ thống tốt
Có khả năng nghiên cứu và viết tài liệu đào tạo kỹ thuật
Ngoại ngữ: giao tiếp cơ bản, đọc hiểu được tài liệu chuyên ngành, email
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về hệ thống sao lưu của 1 trong các hãng HPE, Dell EMC, IBM, Oracle
Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ về Backup
Chịu được áp lực công việc cao và sẵn sàng làm ngoài giờ khi được yêu cầu

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP:
Lương thỏa thuận theo năng lực và vị trí công việc
Thưởng KPIs dựa vào kết quả đánh giá công việc quý/ năm tùy theo vị trí công việc
Gói phúc lợi tiền mặt 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn...
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc
CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:
Đóng BHXH đầy đủ và BH sức khỏe CMC Care ngay khi ký Hợp đồng chính thức
Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc
Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp
Tham gia Team building và các hoạt động văn hóa đa dạng
Được vinh danh các giải thưởng năm của Tập đoàn CMC, CMC TS và khen thưởng trên các thành tích xuất sắc (dự án, kinh doanh, quản trị)
Thời gian nghỉ hàng tuần: Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 & 16, tòa nhà CMC, Duy Tân, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

