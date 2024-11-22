Tuyển Lái xe văn phòng Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Lái xe văn phòng Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Pro Company

Lái xe văn phòng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lái xe văn phòng Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Pro Company

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lái xe văn phòng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Đưa đón, chuyên chở Giám đốc hàng ngày, đón khách ngoại giao của sếp theo phân công. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu;
Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, bảo quản xe tốt, tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo xe luôn đủ điều kiện lưu thông
Kiểm tra thời hạn bảo hiểm của xe quản lý, linh kiện cần bảo dưỡng định kỳ, báo cáo với phụ trách trực tiếp khi có nhu cầu thay thế, mua mới.
Đảm bảo tiêu hao nhiên liệu đúng định mức quy định.
Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe trên đường công tác.
Thực hiện các công việc do cấp trên giao.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: nam; Từ 25 – 35 tuổi, ngoại hình ưa nhìn.
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Có kinh nghiệm lái xe tối thiểu 5 năm.
Có bằng lái xe hạng B2 trở lên
Kiến thức về xe, về quy định của pháp luật khi điều khiển phương tiện giao thông cần thiết.
Cẩn thận, nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tác phong nhanh nhẹn, khéo léo, chỉn chu.
Chịu được áp lực công việc & sẵn sàng tăng ca nếu có yêu cầu.
Ưu tiên ứng viên ở khu vực gần Minh Khai, Hai Bà Trưng

Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Thưởng tháng 13 và thưởng năm hấp dẫn.
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, đảm bảo tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của công ty.
Được tham gia các hoạt động nhóm, du lịch do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Pro Company

Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: CT4 Vimeco Nguyễn Chánh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-lai-xe-thu-nhap-10-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job255174
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC
Tuyển Lái xe văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT
Tuyển Lái xe văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Phát
Tuyển Lái xe văn phòng Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 650 USD
Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Phát
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 550 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Tuyển Lái xe văn phòng Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Tuyển Lái xe văn phòng Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Tuyển Lái xe văn phòng Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
Tuyển Lái xe văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 12 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Tuyển Lái xe văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông
Tuyển Lái xe văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Tuyển Lái xe văn phòng Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT
Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vườn Rau Đà Lạt
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Vườn Rau Đà Lạt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần Vườn Rau Đà Lạt
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC
Tuyển Lái xe văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT
Tuyển Lái xe văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Phát
Tuyển Lái xe văn phòng Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 650 USD
Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Phát
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 550 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Tuyển Lái xe văn phòng Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Tuyển Lái xe văn phòng Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Tuyển Lái xe văn phòng Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
Tuyển Lái xe văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 12 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Tuyển Lái xe văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông
Tuyển Lái xe văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Tuyển Lái xe văn phòng Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lái xe văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm