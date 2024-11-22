Tuyển Lái xe văn phòng Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lái xe văn phòng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Đưa đón, chuyên chở Giám đốc hàng ngày, đón khách ngoại giao của sếp theo phân công. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu;

Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, bảo quản xe tốt, tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo xe luôn đủ điều kiện lưu thông

Kiểm tra thời hạn bảo hiểm của xe quản lý, linh kiện cần bảo dưỡng định kỳ, báo cáo với phụ trách trực tiếp khi có nhu cầu thay thế, mua mới.

Đảm bảo tiêu hao nhiên liệu đúng định mức quy định.

Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe trên đường công tác.

Thực hiện các công việc do cấp trên giao.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: nam; Từ 25 – 35 tuổi, ngoại hình ưa nhìn.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Có kinh nghiệm lái xe tối thiểu 5 năm.

Có bằng lái xe hạng B2 trở lên

Kiến thức về xe, về quy định của pháp luật khi điều khiển phương tiện giao thông cần thiết.

Cẩn thận, nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tác phong nhanh nhẹn, khéo léo, chỉn chu.

Chịu được áp lực công việc & sẵn sàng tăng ca nếu có yêu cầu.

Ưu tiên ứng viên ở khu vực gần Minh Khai, Hai Bà Trưng

Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Thưởng tháng 13 và thưởng năm hấp dẫn.

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, đảm bảo tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của công ty.

Được tham gia các hoạt động nhóm, du lịch do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin