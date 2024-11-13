Tuyển Tài xế/Lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Quảng Bình - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Tài xế/Lái xe Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Phục vụ, chăn sóc khách hàng trong suốt chuyến đi

- Đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho khách hàng trên suốt hành trình

- Giúp đỡ, hỗ trợ khách hàng khi cần hoặc khi được yêu cầu từ điểm đầu đón khách cho đến điểm cuối trả khách, và từ tổng đài;

- Thực hiện công việc đón khách, trả khách an toàn;

- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng các trang thiết bị trên xe và cách xử lý các tình huống trong những trường hợp khẩn (nếu có);

- Có trách nhiệm với hành lý, hàng hóa của khách hàng được giao trên suốt hành trình;

- Giữ gìn, bảo quản các trang thiết bị và vệ sinh bên trong xe sạch sẽ

- Bảo quản hành lý khách hàng ký gửi

- Bảo quản hàng hóa vận chuyển.

- Các công việc khác theo quy trình làm việc.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng lái: E ( ưu tiên có kinh nghiệm lái xe khách)

- Nắm vững các kỹ năng an toàn

- Kỹ năng lái xe đường dài an toàn

- Kỹ năng quan sát có tầm nhìn, tỉ mỉ, cẩn thận và tập trung cao

- Ham học hỏi, có kỹ năng lắng nghe và giải quyết vấn đề nhẹ nhàng, chân tình, thấu đáo và hợp lý;

- Có sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, chịu áp lực trong công việc;

- Chấp nhận thời gian làm việc không cố định, có mong muốn gắn bó và làm việc lâu dài với Công ty.

- Sạch sẽ, gọn gàng ( không có mùi cơ thể)

- Có thể làm những ngày cao điểm, Lễ, Tết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định 20.000.000- 40.000.000

- Nộp hồ sơ đi làm ngay. Mở rộng thị trường tuyển dụng liên tục

Nộp hồ sơ đi làm ngay. Mở rộng thị trường tuyển dụng liên tục

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

- Ký HĐLĐ

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

- Thưởng tết, thưởng phục vụ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin