Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel/ Trực Thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 600 USD

Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel/ Trực Thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group)
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel/ Trực Thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group)

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel/ Trực Thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group)

Mức lương
450 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà The Light, Đường Tố Hữu, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 450 - 600 USD

• Tiếp đón, hướng dẫn khi Khách đến Công ty.
• Tiếp nhận ý kiến, phản hồi từ các phòng/ban trong Công ty về các dịch vụ hành chính văn phòng được cung cấp và đề xuất biện pháp giải quyết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
• Giám sát chất lượng dịch vụ của các nhà thầu tại khu vực sảnh Lễ tân (vệ sinh, an ninh, bảo trì, cây cảnh, hệ thống đèn chiếu sáng...) và thông báo ngay đến bộ phận liên quan nếu cần để có biện pháp xử lý.
• Cập nhật và duy trì tất cả các sổ sách ghi chép, cùng với hồ sơ khách đến làm việc tại Công ty.
• Giao nhận công văn, bảo đảm ghi nhận và giao nhận đúng người, đúng cơ quan ghi chép đầy đủ để phục vụ đối chiếu khi có yêu cầu.
• Thực hiện các công việc hành chính văn phòng liên quan khác tại Công ty.

Với Mức Lương 450 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi không quá 28 tuổi
- Cao ≥ 1m65, sức khỏe loại II
- Ngoại hình cân đối, ưa nhìn, giao tiếp tốt, nói năng lưu loát
- Tiếng Anh giao tiếp (nghe, nói thành thạo)
- Tốt nghiệp chuyên ngành: Tiếng Anh/Du lịch khách sạn/Kinh tế/Thư ký văn phòng/Hàng không,....
- Kinh nghiệm vị trí công việc tương đương từ 01 năm trở lên, sử dụng thành thạo MS office, Excel.

Tại Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel/ Trực Thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel/ Trực Thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel/ Trực Thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group)

Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel/ Trực Thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở Chính Công ty: Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

