Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel/ Trực Thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 600 USD

• Tiếp đón, hướng dẫn khi Khách đến Công ty.

• Tiếp nhận ý kiến, phản hồi từ các phòng/ban trong Công ty về các dịch vụ hành chính văn phòng được cung cấp và đề xuất biện pháp giải quyết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

• Giám sát chất lượng dịch vụ của các nhà thầu tại khu vực sảnh Lễ tân (vệ sinh, an ninh, bảo trì, cây cảnh, hệ thống đèn chiếu sáng...) và thông báo ngay đến bộ phận liên quan nếu cần để có biện pháp xử lý.

• Cập nhật và duy trì tất cả các sổ sách ghi chép, cùng với hồ sơ khách đến làm việc tại Công ty.

• Giao nhận công văn, bảo đảm ghi nhận và giao nhận đúng người, đúng cơ quan ghi chép đầy đủ để phục vụ đối chiếu khi có yêu cầu.

• Thực hiện các công việc hành chính văn phòng liên quan khác tại Công ty.