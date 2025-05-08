Tuyển Nhân viên Lễ tân Chi nhánh công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 46 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân

Trực điện thoại tổng đài

Đón khách tại Showroom, ghi nhận thông tin khách hàng và mục đích liên hệ để thông báo cho các phòng ban có liên quan, hướng dẫn khách hàng lên gặp trực tiếp người cần liên hệ công tác

Phối hợp với NVBH trong công việc

Quản lý và thực hiện công tác phục vụ khách hàng tại quầy nước của showroom.

Giám sát và quản lý việc tiếp liệu văn phòng tại showroom.

Yêu Cầu Công Việc

Đối tượng: Nữ, 22-26 tuổi

Hòa đồng, trung thực, chăm chỉ,ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có ý định làm việc lâu dài;

Ngoại hình ưa nhìn, cao 1m65 trở lên.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương: 7.000.000++

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc;

Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển

