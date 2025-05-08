Tuyển Nhân viên Lễ tân Chi nhánh công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Chi nhánh công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 46 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực điện thoại tổng đài
Đón khách tại Showroom, ghi nhận thông tin khách hàng và mục đích liên hệ để thông báo cho các phòng ban có liên quan, hướng dẫn khách hàng lên gặp trực tiếp người cần liên hệ công tác
Phối hợp với NVBH trong công việc
Quản lý và thực hiện công tác phục vụ khách hàng tại quầy nước của showroom.
Giám sát và quản lý việc tiếp liệu văn phòng tại showroom.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đối tượng: Nữ, 22-26 tuổi
Hòa đồng, trung thực, chăm chỉ,ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có ý định làm việc lâu dài;
Ngoại hình ưa nhìn, cao 1m65 trở lên.
Tại Chi nhánh công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 7.000.000++
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc;
Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
