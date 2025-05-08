Tuyển Nhân viên Lễ tân Japan Construction Management Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Japan Construction Management Corporation
- Hà Nội: 15th floor of VCCI tower, No. 9 Dao Duy Anh, Dong Da, Hanoi
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận
**Thực hiện các công việc hành chính:
- Trực điện thoại.
- Tiếp đón khách của Công ty, phục vụ trà nước tiếp đón;
- Mua sắm các thiết yếu phẩm cho VP khi có yêu cầu;
- Công tác văn thư: Tiếp nhận/ Gửi văn bản, tài liệu, lưu trữ quản lý hồ sơ tài liệu;
- In tài liệu, copy, đóng file hồ sơ theo yêu cầu;
- Đặt vé máy bay, ô tô, phòng khách sạn;
- Đặt mua và quản lý đồ dùng VPP; Quản lý công tác vệ sinh văn phòng
- Hỗ trợ các phòng ban các công việc hành chính khi có yêu cầu.
** Công việc khác:
- Hỗ trợ tổ chức sự kiện: Lễ động thổ, Khánh thành, Nghỉ hè, Tiệc cuối năm;
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc và Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu Tiếng Anh: cơ bản
Tại Japan Construction Management Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Japan Construction Management Corporation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
