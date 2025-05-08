Tuyển Nhân viên Lễ tân Japan Construction Management Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

**Thực hiện các công việc hành chính:

- Trực điện thoại.

- Tiếp đón khách của Công ty, phục vụ trà nước tiếp đón;

- Mua sắm các thiết yếu phẩm cho VP khi có yêu cầu;

- Công tác văn thư: Tiếp nhận/ Gửi văn bản, tài liệu, lưu trữ quản lý hồ sơ tài liệu;

- In tài liệu, copy, đóng file hồ sơ theo yêu cầu;

- Đặt vé máy bay, ô tô, phòng khách sạn;

- Đặt mua và quản lý đồ dùng VPP; Quản lý công tác vệ sinh văn phòng

- Hỗ trợ các phòng ban các công việc hành chính khi có yêu cầu.

** Công việc khác:

- Hỗ trợ tổ chức sự kiện: Lễ động thổ, Khánh thành, Nghỉ hè, Tiệc cuối năm;

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc và Trưởng bộ phận.