Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Công ty CP Prohealth Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại Công ty CP Prohealth Việt Nam
- Hà Nội: Số 105 đường K2, tổ 2, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Livestream tư vấn, giới thiệu và bán hàng các sản phẩm của công ty trên các nền tảng Facebook/TikTok/Shopee...
Trực tiếp livestream cùng các chủ Nhà thuốc, Shop Mẹ Bé tại Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc để tư vấn bán hàng, giải đáp thắc mắc về bệnh lý, chuyên môn sản phẩm của công ty.
Đánh giá hiệu quả đồng thời đưa ra đề xuất đóng góp ý kiến để xây dựng kịch bản, nội dung quay dựng video, livestream trên các nền tảng hấp dẫn và thu hút hơn.
Phối hợp với phòng Marketing, OTC & SMB thực hiện các hoạt động marketing và bán hàng của công ty.
Lưu ý: Tùy theo yêu cầu công việc, Nhân viên livestream cần sẵn sàng đi livestream với khách hàng ngoài giờ hành chính tại Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình sáng, không nói ngọng, không nói giọng địa phương. Không ngại lên hình khi livestream.
Giao tiếp thu hút, nhiều năng lượng kết nối
Khả năng sáng tạo, bắt trend nhạy bén.
Sẵn sàng làm việc ngoài giờ hành chính và đi công tác tỉnh.
Tại Công ty CP Prohealth Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
10 – 20 triệu/ tháng
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Văn phòng hiện đại, đầy đủ công cụ hỗ trợ công việc. Đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện.
Được tham gia nhiều chương trình đào tạo và phát triển bản thân.
Du lịch hàng năm, tổ chức dã ngoại, sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, liên hoan, tất niên, teambuilding......
Chế độ BHXH, thưởng lễ Tết, nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật Lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Prohealth Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI