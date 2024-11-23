Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Công ty CP Prohealth Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Công ty CP Prohealth Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty CP Prohealth Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty CP Prohealth Việt Nam

Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại Công ty CP Prohealth Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 105 đường K2, tổ 2, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Livestream tư vấn, giới thiệu và bán hàng các sản phẩm của công ty trên các nền tảng Facebook/TikTok/Shopee...
Trực tiếp livestream cùng các chủ Nhà thuốc, Shop Mẹ Bé tại Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc để tư vấn bán hàng, giải đáp thắc mắc về bệnh lý, chuyên môn sản phẩm của công ty.
Đánh giá hiệu quả đồng thời đưa ra đề xuất đóng góp ý kiến để xây dựng kịch bản, nội dung quay dựng video, livestream trên các nền tảng hấp dẫn và thu hút hơn.
Phối hợp với phòng Marketing, OTC & SMB thực hiện các hoạt động marketing và bán hàng của công ty.
Lưu ý: Tùy theo yêu cầu công việc, Nhân viên livestream cần sẵn sàng đi livestream với khách hàng ngoài giờ hành chính tại Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: ưu tiên ứng viên tốt nghiệp nghành Y/ Dược hoặc những ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn nghành hàng chăm sóc sức khỏe.
Ngoại hình sáng, không nói ngọng, không nói giọng địa phương. Không ngại lên hình khi livestream.
Giao tiếp thu hút, nhiều năng lượng kết nối
Khả năng sáng tạo, bắt trend nhạy bén.
Sẵn sàng làm việc ngoài giờ hành chính và đi công tác tỉnh.

Tại Công ty CP Prohealth Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng:7-10 triệu + KPI + Thưởng % doanh số => Tổng thu nhập 10 – 20 triệu/ tháng
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Văn phòng hiện đại, đầy đủ công cụ hỗ trợ công việc. Đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện.
Được tham gia nhiều chương trình đào tạo và phát triển bản thân.
Du lịch hàng năm, tổ chức dã ngoại, sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, liên hoan, tất niên, teambuilding......
Chế độ BHXH, thưởng lễ Tết, nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Prohealth Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Prohealth Việt Nam

Công ty CP Prohealth Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 107 đường K2, Tổ 2, Phường Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

