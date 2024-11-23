Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Công ty CP Prohealth Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 105 đường K2, tổ 2, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Livestream tư vấn, giới thiệu và bán hàng các sản phẩm của công ty trên các nền tảng Facebook/TikTok/Shopee...

Trực tiếp livestream cùng các chủ Nhà thuốc, Shop Mẹ Bé tại Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc để tư vấn bán hàng, giải đáp thắc mắc về bệnh lý, chuyên môn sản phẩm của công ty.

Đánh giá hiệu quả đồng thời đưa ra đề xuất đóng góp ý kiến để xây dựng kịch bản, nội dung quay dựng video, livestream trên các nền tảng hấp dẫn và thu hút hơn.

Phối hợp với phòng Marketing, OTC & SMB thực hiện các hoạt động marketing và bán hàng của công ty.

Lưu ý: Tùy theo yêu cầu công việc, Nhân viên livestream cần sẵn sàng đi livestream với khách hàng ngoài giờ hành chính tại Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc.

Trình độ: ưu tiên ứng viên tốt nghiệp nghành Y/ Dược hoặc những ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn nghành hàng chăm sóc sức khỏe.

Ngoại hình sáng, không nói ngọng, không nói giọng địa phương. Không ngại lên hình khi livestream.

Giao tiếp thu hút, nhiều năng lượng kết nối

Khả năng sáng tạo, bắt trend nhạy bén.

Sẵn sàng làm việc ngoài giờ hành chính và đi công tác tỉnh.

Lương cứng:7-10 triệu + KPI + Thưởng % doanh số => Tổng thu nhập 10 – 20 triệu/ tháng

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Văn phòng hiện đại, đầy đủ công cụ hỗ trợ công việc. Đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện.

Được tham gia nhiều chương trình đào tạo và phát triển bản thân.

Du lịch hàng năm, tổ chức dã ngoại, sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, liên hoan, tất niên, teambuilding......

Chế độ BHXH, thưởng lễ Tết, nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật Lao động.

