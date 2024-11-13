Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT

Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT

Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

- Đà Nẵng

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Thực hiện các buổi livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram, Shopee Live, v.v.
Giới thiệu và quảng bá sản phẩm của công ty một cách hấp dẫn và thuyết phục trong các buổi livestream.
Giao lưu, tư vấn với khách hàng trong thời gian thực, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc về sản phẩm.
Phối hợp với bộ phận marketing để lên kế hoạch nội dung và chủ đề cho các buổi livestream.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các buổi livestream, đề xuất cải tiến để tăng doanh số bán hàng.
Cập nhật xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực livestream bán hàng.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình lưu loát và thuyết phục khách hàng.
Ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước máy quay.
Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm bán lẻ và hàng tiêu dùng, thời trang mẹ và bé.
Thành thạo sử dụng các nền tảng mạng xã hội và công cụ livestream.
Có khả năng làm việc linh hoạt, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết.
Có đam mê với lĩnh vực bán hàng trực tuyến và livestream.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu từ 06 tháng trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo doanh số bán hàng theo năng lực của ứng viên.
Được đào tạo về kỹ năng livestream, bán hàng và kiến thức sản phẩm.
Cơ hội phát triển trong ngành bán lẻ và thương mại điện tử.
Môi trường làm việc năng động, chủ động sáng tạo.
Có thể làm việc Online tại nhà. Tuần lên công ty 1.2 buổi làm việc nhóm cùng team.
Có thể làm việc Online tại nhà.
Thời gian thử việc tối đa 07 ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 2.8, khu liền kề 124 Vĩnh Tuy, ngõ 124 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất