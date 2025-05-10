Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Nam Định thu nhập 11 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Nam Định thu nhập 11 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2025
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Mức lương
11 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nam Định:

- Thành phố Nam Định Nam Định, Việt Nam, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 11 - 20 Triệu

• Thực hiện các nhiệm vụ được giao.
• Cập nhật thường xuyên thông tin liên quan đến thị trường bất động sản và các dự án lân cận.
• Nghiên cứu khách hàng tiềm năng để xây dựng các phương pháp tiếp cận hiệu quả; cung cấp thông tin và giới thiệu dự án của công ty đến khách hàng.
• Đề xuất các kế hoạch và chiến lược tiếp thị; tham gia các hội nghị và hội chợ thương mại để quảng bá và tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các cơ quan, tổ chức, công ty, phương tiện truyền thông đại chúng, internet, v.v.
• Tiến hành khảo sát thị trường và thu thập dữ liệu.
* Thời gian làm việc: 8 am - 5 pm từ T2 - T6 và duy nhất 1 sáng T7 mỗi tháng

Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông đại chúng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại hoặc chuyên ngành liên quan
- Tiếng Anh: Trung cấp
- Tiếng Nhật tối thiểu N2 inter hoặc tiếng Hàn tối thiểu Topik 5
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Nhân viên Chăm sóc khách hàng, Nhân viên Marketing, Phát triển kinh doanh, Nhân viên bán hàng, Hỗ trợ bán hàng
- Thành thạo Microsoft office
- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình tốt.
- Tư duy logic.
- Có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm xã hội
- Xét lương: 1 lần/năm
- Lương tháng 13
- Bảo hiểm y tế 24/7
- Quà tặng các ngày lễ chính thức: 30/4-1/5, 2/9, 1/1
- Nhân viên được nghỉ vào ngày Giáng sinh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 704 Zen Plaza, 56 Nguyen Trai St, Dist1, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

