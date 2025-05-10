Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Nam Định thu nhập 11 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
- Nam Định:
- Thành phố Nam Định Nam Định, Việt Nam, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 11 - 20 Triệu
• Thực hiện các nhiệm vụ được giao.
• Cập nhật thường xuyên thông tin liên quan đến thị trường bất động sản và các dự án lân cận.
• Nghiên cứu khách hàng tiềm năng để xây dựng các phương pháp tiếp cận hiệu quả; cung cấp thông tin và giới thiệu dự án của công ty đến khách hàng.
• Đề xuất các kế hoạch và chiến lược tiếp thị; tham gia các hội nghị và hội chợ thương mại để quảng bá và tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các cơ quan, tổ chức, công ty, phương tiện truyền thông đại chúng, internet, v.v.
• Tiến hành khảo sát thị trường và thu thập dữ liệu.
* Thời gian làm việc: 8 am - 5 pm từ T2 - T6 và duy nhất 1 sáng T7 mỗi tháng
Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Anh: Trung cấp
- Tiếng Nhật tối thiểu N2 inter hoặc tiếng Hàn tối thiểu Topik 5
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Nhân viên Chăm sóc khách hàng, Nhân viên Marketing, Phát triển kinh doanh, Nhân viên bán hàng, Hỗ trợ bán hàng
- Thành thạo Microsoft office
- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình tốt.
- Tư duy logic.
- Có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Xét lương: 1 lần/năm
- Lương tháng 13
- Bảo hiểm y tế 24/7
- Quà tặng các ngày lễ chính thức: 30/4-1/5, 2/9, 1/1
- Nhân viên được nghỉ vào ngày Giáng sinh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
